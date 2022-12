E’ uno dei calciatori più forti del mondo, più volte pallone d’oro e oggi corteggiato dall’Al-Nassr, società calcistica saudita di Riyad. Parliamo di CR7, Cristiano Ronaldo, il campione portoghese che, rescisso il contratto con il Manchester United, e ora starebbe guardando al Medio Oriente all’offerta del club dell’Arabia Saudita, che sarebbe valida per due anni e mezzo, comprenderebbe sia l’ingaggio sia gli accordi pubblicitari. Secondo indiscrezioni stampa, a partire da quelle del quotidiano spagnolo “Marca”, l’attaccante portoghese sarebbe davvero intenzionato ad accettare. E lo dovrebbe fare al termine dei Mondiali in Qatar.

E anche se è attualmente senza club, Ronaldo è uno dei giocatori più pagati al mondo, con un patrimonio da capogiro derivante dagli alti ingaggi ottenuti in questi anni di attività e dall’altissimo numero di sponsorizzazioni.

Il patrimonio di Cristiano Ronaldo

Secondo la rivista Forbes, nel 2017, sarebbe stato lo sportivo con maggiori incassi al mondo con 93 milioni di dollari, con Leo Messi e LeBron James che si sarebbero fermati rispettivamente a 80 e 86 milioni di euro. Il patrimonio di Cristiano Ronaldo, secondo diverse fonti specializzate, si aggirerebbe tra i 230 e i 290 milioni di euro.

Ronaldo potrebbe aumentare ulteriormente il suo patrimonio unendosi alla squadra saudita Al Nassr per 172 milioni di sterline a stagione. Anche se il ritiro si avvicina, Ronaldo è destinato a diventare il primo miliardario del calcio grazie ai suoi lucrosi contratti di sponsorizzazione. Nel 2016 ha firmato un accordo a vita con Nike, che si stima valga da solo 1 miliardo di sterline. Ha anche contratti con Armani, per il quale ha sostituito Beckham, Herbalife e Tag Heuer, oltre a molti altri. Ronaldo ha anche delle attività in proprio, tra cui una catena di hotel e intimo CR7.