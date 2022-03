Crisi Ucraina: volatilità elevata, ma per Credit Suisse è ora di tornare sulle azioni

E’ abbastanza contrarian la posizione di Credit Suisse che in una riunione ad hoc, il Credit Suisse Investment Committee (IC) ha deciso di portare le azioni ad un sovrappeso tattico nei portafogli. Un report dì insieme che spiega come muoversi in un contesto di incertezza e volatilità come quello attuale che stiamo vivendo, esacerbato dalla guerra in Ucraina.

Dopo i cali di mercato delle ultime settimane, il sentimento degli investitori sembra essere a un punto di svolta e, dicono dalla banca d’affari elvetica, “stiamo cogliendo questa opportunità per attuare una decisione di investimento contraria, andando a sovrappesare le azioni dei mercati emergenti e sviluppati nei nostri portafogli”.

Contesto incerto e sentiment degli investitori: uno sguardo d’insieme

Mentre il conflitto militare in Ucraina continua, gli investitori dovranno ancora fare i conti con un’elevata volatilità e in questo contesto, la diversificazione tra classi di attività e regioni è più importante che mai.

Guardando al quadro generale, il nuovo ordine mondiale che sta prendendo forma davanti ai nostri occhi sarà probabilmente meno globalizzato. Questo ha implicazioni sostanziali per gli investimenti, poiché gli investitori dovranno diventare più sfumati, agili e strategicamente concentrati nella loro asset allocation.

Poiché l’incertezza sulle implicazioni economiche e finanziarie rimane significativa, i mercati finanziari sono rimasti altamente volatili. La fiducia tra l’Occidente e la Russia si è erosa, ed è difficile vedere come le relazioni possano migliorare significativamente nel prossimo futuro. Allo stesso tempo, la Cina sta guardando la situazione molto da vicino, traendo le proprie conclusioni. L’azione militare in Ucraina e l’aumento dei prezzi delle materie prime non sono certo nell’interesse della Cina, ma il paese ha i suoi obiettivi geopolitici e i suoi legami politici con la Russia.

La situazione generale del conflitto ucraino rimane molto incerta. Ma sono convinto che gli investitori debbano essere proattivi, accettare la situazione per quello che è e trarre le conclusioni che possono essere tratte con relativa certezza. Può essere scoraggiante, ma la vita deve essere vissuta in avanti, anche nelle grandi transizioni come questa.

Credit Suisse, è ora di tornare sulle azioni

Una cosa che sembra abbastanza certa è che questo conflitto e l’imposizione di sanzioni contro la Russia rappresentano uno shock stagflazionistico per l’economia mondiale dice CS.

L‘aumento dei prezzi delle materie prime combinato con le sanzioni economiche sta danneggiando la crescita economica. Allo stesso tempo, la stessa impennata dei prezzi delle materie prime e le rinnovate interruzioni della catena di approvvigionamento stanno facendo salire l’inflazione. Questo rappresenta una sfida per i politici. Le banche centrali probabilmente aumenteranno i tassi d’interesse di fronte all’aumento dell’inflazione, mentre la politica fiscale sembra destinata a cercare di attutire il colpo. In effetti, sul fronte della politica monetaria, la Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed) ha iniziato un ciclo di rialzo dei tassi aumentando i tassi di interesse di 25 punti base e segnalando che ce ne saranno altri. Allo stesso tempo, diversi paesi, in particolare la Cina, stanno contemplando misure fiscali o normative per sostenere il sentimento.

Dal punto di vista dell’investitore, i mercati rimarranno volatili nel breve termine. Tuttavia, la volatilità e i cali di prezzo delle ultime settimane hanno anche creato delle opportunità.

Negli Usa, il fatto che la Fed sia stata abbastanza fiduciosa da iniziare l’aumento dei tassi d’interesse e abbia commentato che l’economia statunitense ha capacità di ripresa è una buona notizia. Anche le misure di sostegno fiscale per i consumatori dovrebbero avere una risonanza positiva sui mercati. In Cina, il governo ha anche reagito al crollo del mercato azionario, annunciando l’introduzione di “politiche favorevoli al mercato” e mettendo in pausa il giro di vite normativo sulle società internet basate su piattaforme. Questa è una notizia significativa.

Alla luce di questi nuovi sviluppi e dato che la correzione del mercato ha fatto molta strada, pensiamo che sia le azioni dei mercati sviluppati che quelle dei mercati emergenti abbiano un potenziale di rialzo da qui. Di conseguenza, spostiamo i nostri portafogli verso una posizione di sovrappeso in azioni, almeno tatticamente.

Questa posizione di sovrappeso tattico contrarian non significa però che non ci siano rischi. La volatilità sembra destinata a rimanere elevata, perciò dicono gli esperti, è imperativo gestire diligentemente i rischi di portafoglio e in tal caso, ancora una volta, la parola d’ordine è diversificazione.