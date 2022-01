Crisi Ucraina: quali effetti per le borse e i mercati finanziari

A cura di Raiffeisen Capital Management

Per molto tempo, le tensioni tra la Russia e la Nato hanno ricevuto poca attenzione sui mercati finanziari, tranne che su quelli russi. Questo è cambiato drasticamente nel nuovo anno. Ogni giorno ci sono nuovi avvertimenti di una presunta imminente invasione russa dell’Ucraina, sanzioni sempre più forti sono minacciate dagli USA e dall’UE se una tale eventualità dovesse concretizzarsi e gli esperti militari sono sempre più richiesti da molti media. Si specula se, quando, dove e come la Russia potrebbe attaccare, con quali prospettive di successo e cosa potrebbe fare il presidente Putin. La spirale dell’escalation – sia nelle parole che nei fatti – continua a manifestarsi minacciosa su tutti i fronti. Cosa significa questo per i mercati finanziari di tutto il mondo e specialmente per quelli della Russia e dei paesi circostanti?

Crisi Russia-Ucraina: la situazione attuale

Al di là delle valutazioni politiche divergenti e delle aspettative, sembra esserci un ampio consenso tra tutti gli osservatori e gli operatori sul fatto che la situazione è al momento estremamente pericolosa, che potrebbe finire fuori controllo e che la situazione nel suo complesso sembra alquanto disordinata.

Una soluzione diplomatica dovrebbe comunque essere possibile, a condizione che tutte le parti coinvolte siano pienamente consapevoli della gravità della situazione e della loro responsabilità. Una continua escalation, che alla fine porterebbe a un confronto militare ed economico diretto, avrebbe gravi e difficilmente prevedibili conseguenze negative per la Russia, così come per l’Europa e l’Ucraina.

Resta da vedere quanto sia forte l’interesse degli Stati Uniti, come principale potenza della Nato, verso un compromesso, dato che gli Stati Uniti difficilmente sarebbero colpiti da una possibile escalation, almeno direttamente.

Le opzioni del governo russo

Al momento, nessuno può effettivamente prevedere quali opzioni Mosca stia considerando e quali siano le probabilità di realizzazione di ciascuna. Attualmente supponiamo che un’invasione russa su larga scala non sia lo scenario principale e che non sia l’opzione preferita da Putin. Egli avrebbe poco o niente da guadagnare, ma molto di più da perdere. Se tuttavia un tale sviluppo dovesse verificarsi, le sanzioni economiche, politiche e finanziarie da parte dell’Occidente non si farebbero attendere.

Ad oggi, tuttavia, le opzioni più probabili sembrano essere:

un compromesso di qualche tipo con successiva “de-escalation” (caso migliore);

un intervento russo molto più limitato.

In quest’ultimo caso, l’Occidente probabilmente reagirà con nuove, drastiche sanzioni ma probabilmente non ne imporrà l’intera gamma – almeno non immediatamente – se non altro per mantenere questa opzione aperta. I passi concreti in questo senso dipenderanno naturalmente molto da ciò che Mosca farà effettivamente e da come la situazione si presenterà nel suo complesso.

Di conseguenza, qualsiasi previsione per i mercati finanziari è ad oggi difficile o impossibile. Posizionarsi per lo scenario peggiore ha poco senso al momento e posizionarsi in anticipo di fronte a tutte le sanzioni, misure e scenari concepibili è naturalmente impossibile.

Ucraina: l’impatto sui mercati finanziari

Su un orizzonte di breve termine (tre o sei mesi), non vediamo al momento alcuna ragione per cambiare la nostra valutazione della situazione di base per i mercati finanziari globali.

Le azioni russe non hanno un peso significativo negli indici azionari globali e negli indici dei mercati emergenti, quindi non sussistono grandi effetti diretti da questo lato.

A meno che non si sviluppi un conflitto militare globale, l’impatto di qualsiasi confronto militare tra Russia e Ucraina colpirà con grande probabilità principalmente le economie e i mercati finanziari della Russia, dell’Europa orientale e dell’Europa in generale. Le conseguenze dirette per le altre economie (e mercati finanziari) dovrebbero rimanere relativamente gestibili e probabilmente si manifesteranno inizialmente soprattutto attraverso i prezzi dell’energia.

Il mercato del petrolio probabilmente sconterebbe un premio di rischio aggiuntivo, ma non è chiaro quanto questo sarà elevato. Non ci si aspetta che la Russia riduca drasticamente le proprie esportazioni energetiche e le sanzioni dell’Occidente in questa direzione non sono ancora state messe in gioco pubblicamente. I paesi dell’OPEC (soprattutto l’Arabia Saudita) potrebbero anche mobilitare capacità supplementari in modo relativamente rapido.

Più complicata sarebbe invece la fornitura di gas naturale in Europa. In caso di escalation c’è la minaccia di nuovi aumenti di prezzo e potenzialmente di strozzature dell’offerta. Tuttavia, la Russia ha finora sempre negato fermamente di voler risolvere il conflitto a questo livello e un certo premio di rischio è già incluso nei prezzi attuali.

Oltre al livello fondamentale diretto, ci sono naturalmente fattori di sentiment e tecnici da considerare nei mercati finanziari.

Un’escalation più forte con movimenti di risk-off in tutto il mondo è probabile sui mercati azionari e obbligazionari, anche se alcuni di questi si sono già verificati.

Il sentiment è già abbastanza negativo e anche i risultati aziendali molto buoni non vengono quasi presi in considerazione al momento. Inoltre in termini di mercato, il quadro è certamente peggiorato dall’inizio dell’anno, anche se questo non è dovuto solo alla crisi ucraina. Molti indicatori di mercato (per esempio nell’ambito del trend following) si sono spostati sul sell o sono in procinto di farlo. Infine, i budget di rischio di molti investitori appaiono sempre più esauriti e si avverte un certo stress nel mercato.

La stabilizzazione del quadro tecnico richiederà del tempo. Tuttavia, non prevediamo un grande crollo del mercato al momento. Anche qui bisogna mantenere la prospettiva: a livello globale, le azioni sono scese di circa il 7-8% dall’inizio dell’anno, dopo un precedente aumento di circa il 25%.

Quindi, finora ci stiamo muovendo nella gamma di una correzione del tutto normale, che non è guidata solo dalla crisi ucraina.

Portafoglio: prepararsi a tutti gli scenari

La situazione è tesa e piuttosto critica, ma non senza speranza. Il prezzo di un fallimento della diplomazia sarebbe alla fine molto alto per tutte le parti coinvolte, anche se non ugualmente alto per tutti. Nei fondi con esposizione diretta alla Russia e all’Europa orientale, abbiamo ridotto significativamente i nostri posizionamenti, rendendoli marcatamente più difensivi.

È impossibile essere preparati a tutti i possibili scenari diplomatici, politici o anche militari. Tuttavia, il fund management sta osservando molto attentamente gli sviluppi per poter reagire rapidamente e in modo flessibile ai cambiamenti della situazione, se necessario. L’aspetto positivo è che i colloqui e i negoziati continuano e tutte le parti coinvolte sembrano essere consapevoli della gravità della situazione e della propria responsabilità.