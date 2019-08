Crisi governo, è il giorno di Conte. Cosa succederà oggi

Giornata cruciale quella odierna per la crisi di governo. Oggi alle 15 il premier Giuseppe Conte si presenterà nell’Aula del Senato dove renderà le sue comunicazioni, raccontando come si è arrivati allo stallo e perché Matteo Salvini ha voluto staccare la spina al Governo. Al termine del suo discorso, il quadro sarà più chiaro e definito.

Due le strade: Conte attende il voto e solo dopo decide il da farsi. Conte non attende il voto e va direttamente al Colle per dare le dimissioni. Ipotesi quest’ultima che, in base ai rumors in circolazione, sembra al momento la più accreditata. Come riporta il Messaggero:

“A meno di un clamoroso colpo di scena, questa sera dopo il dibattito in Senato, Giuseppe Conte salirà al Quirinale per rassegnare le dimissioni. Aprire la crisi. E divorziare, una volta per tutte, dal “traditore” Matteo Salvini. “È una questione di dignità personale e istituzionale”, ha spiegato. Eppure, ancora ieri sera, Conte veniva descritto “in dubbio”. E non perché il premier non voglia chiudere con il capo della Lega che oggi, durante il suo discorso in Senato, descriverà nella sua «operazione verità» e di «trasparenza di fronte al Paese», come “il ministro delle assenze”, il politico “spregiudicato” che interpreta la politica “solo come ricerca del consenso”. Demolirà la narrazione leghista di un governo paralizzato dai no grillini. E lancerà qualche segnale al Pd, “ma in modo garbato e prudente”, dice chi ci ha parlato”.

Poco probabile, invece, che il premier chieda un voto di fiducia all’Aula: in questo caso, infatti, darebbe il là a Salvini per una conferma della fiducia nel governo che complicherebbe ulteriormente la situazione dell’esecutivo. Non solo. In vista di un possibile accordo con il Pd non sarebbe opportuno, per il premier, dare spazio alle dichiarazioni di sfiducia, già annunciate da Matteo Renzi, dei senatori Dem nei confronti del capo del governo. A fianco a Conte ci saranno tutti i ministri del M5S. Ed è plastico, in queste ore, l’endorsement del Movimento al premier. Anche perché, si ragiona tra i pentastellati, un eventuale governo con il Pd nello schema di Luigi Di Maio prevede che, al momento, che a Palazzo Chigi non ci sia nessun altro che Conte.

In caso di voto di sfiducia, Conte, domani, mercoledì 21 agosto, è atteso alla Camera per le medesime comunicazioni. In caso di dimissioni, entra ufficialmente in gioco Sergio Mattarella – fin qui rimasto in silenzio a guardare dalla finestra l’evoluzione degli eventi – che prenderà in mano le redini, conducendo tempi e modalità della crisi. Il Capo dello Stato potrebbe rimandare Conte alle Camere a chiedere la fiducia, oppure dire sì alle dimissioni e far partire le consultazioni delle forze politiche.