Crisi di governo: le ultime consultazioni di Mattarella al Quirinale (VIDEO)

Sono in corso le ultime consultazioni avviate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per trovare una soluzione alla crisi di governo. Gli incontri con le forze politiche proseguiranno fino a questa sera. Nel caso in cui non venga trovato un accordo tra i partiti per la formazione di un nuovo governo, verrà stabilità una data per nuove elezioni.

Alle ore 17 previsto l’incontro con Forza Italia-Berlusconi presidente, con il presidente Silvio Berlusconi, il vicepresidente Antonio Tajani e i capigruppo al Senato Anna Maria Bernini e alla Camera Mariastella Gelmini.

Alle 18 atteso il gruppo Lega-Salvini premier. La delegazione è formata dal segretario Matteo Salvini e dai capigruppo di Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.

Infine alle 19, terminerà le consultazioni il Movimento 5 stelle con il capo politico Luigi Di Maio e i capigruppo Stefano Patuanelli al Senato e Francesco D’Uva alla Camera.