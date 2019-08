Giuseppe Conte incontra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricevere l’incarico di formare un nuovo governo.

Conte accetterà con riserva e si ipotizza una fase che oscilla tra i 7 giorni e i 10 giorni in cui Conte proverà a buttare giù la lista dei ministri e il programma mediando tra Pd e M5s. Dopodichè si recherà nuovamente da Mattarella per sciogliere la riserva e riferire le sue decisioni dando vita al Conte bis.