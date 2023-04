Oggi il Parlamento europeo ha sostenuto in modo schiacciante la prima serie di regole concrete relative al mercato delle criptovalute. Il Parlamento ha votato con 517 voti a favore e 38 contrari e 14 astensioni per approvare il regolamento MiCa (acronimo di Markets In Crypto-Assets), la prima serie completa di regole che vigilano sull’emissione e lo scambio di criptovalute nel territorio dell’Ue. Il testo ora dovrà essere approvato dal Consiglio Europeo.

Cosa dice il MiCa

Gli stati membri dell‘Ue hanno già approvato le regole che verranno implementate a partire dalla metà del 2024. Questi includono, richiedere alle aziende che emettono e scambiano criptovalute di essere autorizzate da un regolatore nazionale, fornendo loro un “passaporto” per servire i clienti in tutto il blocco di 27 paesi membri. I principali fornitori di servizi dovranno dichiarare il loro consumo di energia.

“Spero che le nostre regole possano diventare un modello per altri paesi”, ha commentato il capo dei servizi finanziari dell’Ue, l’irlandese Mairead McGuinness. “La convergenza globale è assolutamente fondamentale”, ha proseguito McGuinness. “A questo proposito, la Gran Bretagna ha appena presentato una bozza di norme per regolamentare anch’essa le criptovalute.” Stefan Berger, il legislatore che ha gestito il nuovo regolamento attraverso il parlamento europeo ha dichiarato: “Questo regolamento porta un vantaggio competitivo per l’Ue. L’industria europea delle criptovalute ha una chiarezza normativa che non esiste in paesi come gli Stati Uniti”, ha affermato Berger.

“Il voto di questa settimana del Parlamento Europeo sul Regolamento MiCa ha segnato una pietra miliare per lo sviluppo del settore delle criptovalute e del Web3 in Europa. Il quadro normativo è oggi più chiaro grazie all’inserimento di questo fondamentale tassello; ciò può avere positive ripercussioni anche in l’Italia, dove, di recente, il legislatore e le Autorità hanno già mostrato attenzione verso il Web3. La tecnologia corre veloce e vi è la necessità di tenere il passo mediante norme adeguate e agili; in tale senso il MiCa rappresenta una buona base da cui poter partire per lo sviluppo ed anche per l’attrazione di talenti nel FinTech italiano“, ha commentato Gianluigi Guida, general manager di Binance Italy.

La regolamentazione sulla tracciabilità

Inoltre il Parlamento ha anche previsto nuove regole per tracciare i trasferimenti di criptovalute come bitcoin, ether e moneta elettronica. Il testo legislativo applica la “regola di viaggio” internazionale già utilizzata nelle transazioni finanziarie tradizionali, il che significa che le informazioni sulla fonte e sul destinatario del criptoasset dovranno accompagnare ed essere archiviate su entrambi i lati del trasferimento per aiutare a combattere il riciclaggio di denaro sporco. La regola di tracciamento copre anche le transazioni superiori a 1.000 euro dal portafoglio “self-hosted” o dall’indirizzo crittografico di un utente privato.

Sempre in tema di regolamentazione e criptovalute, come riporta l’agenzia di stampa Anadolu, proprio oggi è stato annunciato che Faruk Fatih Ozer, l’ex amministratore delegato dell’exchange di criptovalute Thodex, è stato estradato dall’Albania in Turchia per affrontare le accuse di frode e riciclaggio di denaro. Al suo arrivo all’aeroporto di Istanbul, l’uomo è stato immediatamente arrestato dalla polizia. Thodex è fallita due anni fa, lasciando sul tappeto decine di migliaia di clienti.