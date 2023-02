Criptovalute, l’exchange Binance lancia la piattaforma di fan token per avvicinare i tifosi

Binance, uno dei maggiori exchange di criptovalute al mondo, ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma chiamata “fan token”, che consentirà ai tifosi di avvicinarsi ancora di più alle loro squadre sportive preferite.

La piattaforma fan token dell’exchange permetterà alle squadre di sport di creare i loro token personalizzati, che potranno essere utilizzati dai tifosi per acquistare biglietti per le partite, prodotti esclusivi del team e persino partecipare ad eventi speciali. Secondo la dichiarazione ufficiale di Binance, il nuovo servizio è stato progettato per “rafforzare la relazione tra le squadre sportive e i loro tifosi, creando nuove opportunità di coinvolgimento e interazione”.

La piattaforma fan token di Binance offrirà anche ai tifosi la possibilità di partecipare a sondaggi e votazioni sulla gestione della squadra e di guadagnare ricompense in token per il loro coinvolgimento. Changpeng Zhao, ceo di Binance (nella foto sopra), ha dichiarato:

“Con la nostra piattaforma fan token, vogliamo offrire ai tifosi un modo più diretto per connettersi con le squadre che amano e sentirsi parte integrante della loro comunità”.

Il lancio della piattaforma fan token di Binance segue una tendenza crescente tra le squadre sportive di tutto il mondo di utilizzare la tecnologia blockchain per coinvolgere i propri tifosi. Recentemente, anche il club di calcio italiano Juventus ha lanciato il proprio token digitale, JUV, su una piattaforma blockchain.

Binance ha detto che la piattaforma fan token è attualmente in fase di sviluppo e verrà lanciata ufficialmente nel prossimo futuro. La società ha già stretto accordi con diverse squadre di sport in tutto il mondo per l’utilizzo della piattaforma.