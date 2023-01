Binance annuncia un incremento del personale nel 2023

L’exchange di criptovalute Binance ha dichiarato di avere in programma un’ampia serie di assunzioni nel 2023, con un aumento del personale previsto del 15-30%. Questa misura arriva nonostante l’ondata di tagli di posti di lavoro attuata dai suoi concorrenti nel settore.

L’annuncio è stato dato dall’amministratore delegato di Binance, Changpeng Zhao, in occasione di un evento virtuale. Il ceo ha dichiarato che l’azienda sta reclutando attivamente in varie località del mondo. Ha aggiunto che Binance ha ricerche in corso nello sviluppo, nell’assistenza clienti, nella conformità e in altri dipartimenti.

Zhao ha spiegato che Binance ha mantenuto un tasso di assunzione costante sin dalla sua nascita nel 2017, con il numero totale di dipendenti che è passato da 600 nel 2019 a 1.400 quest’anno. Di conseguenza, l’azienda è diventata uno dei maggiori exchange di criptovalute al mondo.

L’amministratore delegato ha proseguito affermando che Binance si concentrerà sulla costruzione di un team eterogeneo di professionisti e che sta già riscontrando successi nelle assunzioni di gruppi tradizionalmente sottorappresentati. Ha inoltre sottolineato che l’azienda continua a dare priorità allo sviluppo dei dipendenti, offrendo programmi di formazione e istruzione per garantire un elevato livello di competenza.

Mentre molti dei suoi concorrenti hanno dovuto ridurre il personale a causa degli effetti della pandemia, Binance è fiduciosa nella sua capacità di rimanere competitiva e di crescere.