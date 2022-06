Criptovalute, le CBDC sono una minaccia per le stablecoin?

Le valute digitali delle banche centrali (Central Bank Digital Currencies, o CBDC) non rappresentano una minaccia diretta per le criptovalute come Bitcoin (BTC), ma sono comunque associate a rischi in relazione alle stablecoin.

Secondo Mikkel Morch, direttore esecutivo del digital asset hedge fund ARK36, una valuta digitale statale come il dollaro americano non deve necessariamente essere un concorrente di una criptovaluta privata o decentralizzata.

Questo perché i casi d’uso e la proposta di valore delle risorse digitali decentralizzate “spesso vanno oltre il regno delle semplici transazioni”, ha affermato Morch.

Il dirigente ha fatto riferimento al presidente della Federal Reserve Jerome Powell che all’inizio di quest’anno ha accennato al fatto che il governo degli Stati Uniti non avrebbe impedito a una “moneta stabile ben regolamentata ed emessa da privati” di coesistere con un potenziale dollaro digitale della Fed.

Lo sviluppo delle CBDC non danneggerà le criptovalute

In quanto tale, l’impegno attivo per lo sviluppo della CBDC non significa che altri paesi come Singapore siano ostili alle criptovalute non sostenute dallo stato, ha affermato Morch. Il dirigente ha suggerito che un lancio di CBDC potrebbe persino “facilitare la proliferazione di criptovalute non sovrane e tecnologie blockchain”.

Tuttavia, il concetto di CBDC è ancora associato ad alcuni rischi per quanto riguarda le stablecoin, ha osservato Morch, affermando:

“Un CBDC può diminuire il ruolo e la domanda di stablecoin emesse privatamente a condizione che ci sia già un mercato per le stablecoin nel paese, il che è più vero negli Stati Uniti che a Singapore”.

Le osservazioni di Morch sono arrivate in risposta al regolatore finanziario di Singapore e alla banca centrale, che si sono impegnati a essere “brutali e inesorabilmente duri” su qualsiasi “cattivo comportamento” del settore delle criptovalute.

Il 23 giugno scorso, Sopnendu Mohanty, chief fintech officer della Monetary Authority (MAS) di Singapore, ha espresso molto scetticismo sul valore delle criptovalute private. Ha anche affermato che si aspettava il lancio di un’alternativa sostenuta dallo stato entro tre anni.

Morch di ARK36 ha anche legato gli ultimi commenti di Mohanty ai recenti drammatici eventi nel settore delle criptovalute, tra cui il fallimento dell’ecosistema Terra il mese scorso, la crisi di liquidità della piattaforma di prestito di criptovalute Celsius e l’insolvenza di Three Arrows Capital.

Morch ha specificamente suggerito che i commenti del MAS sull’essere brutali hanno molto più senso se si tiene conto del fatto che Three Arrows Capital, noto anche come 3AC, è un’azienda con sede a Singapore.