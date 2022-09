Criptovalute, la Russia potrebbe presto utilizzarle per le importazioni

La Russia potrebbe presto prendere spunto dall’Iran utilizzando le criptovalute per le importazioni, secondo i commenti del primo ministro russo.

L’adozione delle risorse digitali è necessaria come “alternativa sicura” per i pagamenti transfrontalieri, ha dichiarato oggi il primo ministro russo Mikhail Mishustin in una sessione strategica sullo sviluppo del sistema finanziario nazionale.

Il primo ministro ha aggiunto che le risorse digitali offrono una buona opportunità per garantire pagamenti ininterrotti per importazioni ed esportazioni. Mishustin ha anche sottolineato l’importanza di garantire l’indipendenza dell’infrastruttura tecnologica e la sicurezza informatica delle istituzioni finanziarie:

“Dobbiamo sviluppare intensamente aree innovative, inclusa l’adozione di risorse digitali. Si tratta di un’alternativa sicura per tutti i soggetti che possono garantire pagamenti ininterrotti per la fornitura di beni dall’estero e per l’esportazione”.

La Russia segue l’Iran sulle criptovalute

Le osservazioni di Mishustin sono arrivate poco dopo che il Ministero dell’industria mineraria e del commercio iraniano ha approvato l’uso di criptovalute per le importazioni. I media locali hanno riferito lunedì che l’autorità è passata ai pagamenti crittografici a causa delle sanzioni commerciali internazionali in corso contro l’Iran.

Le autorità russe hanno precedentemente preso in considerazione le criptovalute per i pagamenti internazionali. A maggio, Ivan Chebeskov, capo della divisione politica finanziaria all’interno del ministero delle finanze russo, ha affermato che l’autorità stava valutando la possibilità di incorporare i pagamenti crittografici . “L’idea di utilizzare le valute digitali nelle transazioni per gli insediamenti internazionali è attivamente discussa”, ha affermato.

L’idea di pagamenti internazionali in criptovalute ha persino ricevuto il sostegno del più grande scettico cripto governativo russo, la Banca di Russia. A giugno, ila governatrice Elvira Nabiullina ha dichiarato che le criptovalute possono essere utilizzate nei pagamenti transfrontalieri o internazionali, ma solo se non entrano nel sistema finanziario nazionale russo.