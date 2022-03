La Russia pensa di accettare criptovalute per i pagamenti petroliferi

La Russia sta considerando di accettare le criptovalute come mezzo di pagamento per petrolio e gas, ha riferito la BBC, citando un legislatore russo.

Secondo Pavel Zavalny, capo della commissione parlamentare per l’energia, i paesi amici che acquistano petrolio dalla Russia potrebbero pagare nelle loro valute locali o in criptovalute. Per i più ostili, il presidente Vladimir Putin ha detto all’inizio di questa settimana che la Russia chiederà il pagamento del gas in rubli.

Cina e Turchia sono stati tra i paesi amici che potrebbero passare alle valute locali, ha anche affermato Zavalny. “Da molto tempo proponiamo alla Cina di passare agli accordi in valute nazionali per rubli e yuan”, ha detto Zavalny, citato dai media russi. “Con la Turchia saranno lire e rubli”.

Bitcoin potrebbe essere un’alternativa alle valute legali nei pagamenti per petrolio e gas russi, ma è un’alternativa altamente volatile.

“La Russia sta subendo molto rapidamente l’impatto di sanzioni senza precedenti”, ha detto alla BBC David Broadstock, ricercatore senior presso l’Energy Studies Institute di Singapore. “C’è bisogno di sostenere l’economia e, in molti modi, Bitcoin è visto come un asset ad alta crescita”.

Ha poi continuato osservando che il valore della valuta digitale ha subito oscillazioni fino al 30% dall’inizio dell’anno, rispetto al solo 5% del dollaro USA.

All’inizio di questa settimana, il presidente Vladimir Putin ha affermato che la Russia avrebbe chiesto il pagamento in rubli per le sue consegne di gas in Europa.

“Ho preso la decisione di passare ai pagamenti in rubli per le nostre forniture di gas naturale ai cosiddetti stati ostili, smettere di usare le valute compromesse in tali transazioni”, ha detto Putin.

Separatamente, il presidente russo ha affermato che “Allo stesso tempo, voglio sottolineare che la Russia continuerà sicuramente a fornire gas naturale in linea con i volumi e i prezzi, meccanismi di tariffazione previsti dai contratti in essere”.

I governi europei si sono opposti alla richiesta, dicendo che costituirebbe una violazione del contratto.