La Russia legalizzerà le criptovalute per i pagamenti

Mentre la brutale invasione russa dell’Ucraina continua a pesare sull’economia, Mosca sta pensando di legalizzare le criptovalute come mezzo di pagamento, come indicato dal ministro dell’Industria e del Commercio del Paese Denis Manturov.

Criptovalute, cosa ne pensa la banca centrale russa

Il funzionario ha affermato che il governo sta avanzando verso il raggiungimento di un’intesa con la Banca centrale della Federazione Russa che in passato ha dimostrato una posizione riluttante sulle criptovalute.

Durante un discorso a una conferenza di New Horizons in Russia, a Manturov è stato chiesto se riteneva che le criptovalute sarebbero diventate legali per i pagamenti.

“La domanda è, quando ciò accadrà, come sarà regolamentato, ora che la banca centrale e il governo ci stanno lavorando attivamente”, ha affermato il ministro. “Ma tutti tendono a capire che… prima o poi questo verrà implementato, in un formato o nell’altro”.

Elvira Nabiullina, governatore della banca centrale russa e stretta collaboratrice di Vladimir Putin, ha a lungo affermato che la banca non può accogliere gli investimenti in criptovalute e ha suggerito che il Cremlino vieti il ​​commercio di criptovalute e il mining. Il governatore cripto-scettico ha sostenuto il divieto delle criptovalute nel tentativo di frenare quella che percepisce come una minaccia per il sistema finanziario russo, ma Putin avrebbe detto a lei e ai funzionari del governo di sviluppare un compromesso sulla questione.

La posizione della banca centrale è in netto contrasto con la posizione presentata dal Ministero delle Finanze russo secondo cui i criptoasset dovrebbero essere regolamentati e tassati dal governo invece di essere banditi. Il ministero ha in programma di sviluppare una legislazione pertinente quest’anno, secondo l’agenzia di stampa statale TASS.