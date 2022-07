Criptovalute, il mercato crolla dopo l’annuncio dell’inflazione Usa

L’inflazione annua negli Stati Uniti ha raggiunto il 9,1% a giugno, più di quanto previsto dagli analisti e in aumento dall’8,6% di maggio. Si tratta del livello più alto da oltre 40 anni. In un mese i prezzi sono balzati dell’1,3%. Il cosiddetto Core-CPI annuale, che esclude i prezzi dei generi alimentari e dell’energia, si è attestato al 5,9%.

La reazione del mercato delle criptovalute

Subito dopo l’annuncio, il bitcoin (BTC) è sceso, passando da 19.921 USD a 19.089 USD in un’ora, mentre Ethereum (ETH) è passato da 1.090 USD a 1.024 USD. Il bitcoin è ora in calo del 1,5% in un giorno e di quasi il 3% in una settimana, mentre Ethereum è sceso di quasi il 1% in un giorno e del 6,3% in una settimana.

Secondo una stima di Bloomberg , il valore dell’inflazione primaria per giugno sarebbe dovuto attestarsi all’8,8% annuo, mentre il cosiddetto Core-CPI, che esclude i prezzi di cibo ed energia, sarebbe dovuto essere del 5,7%, in calo rispetto al 6% di un mese prima.

La Casa Bianca ha colto l’occasione per sminuire l’importanza del numero, dicendo che è “retrospettivo” e “già scaduto”. Tra le altre cose, i prezzi del carburante negli Stati Uniti sono scesi a una media di 4,63 dollari al gallone, in calo rispetto a oltre 5 dollari al gallone di un mese fa.

Prima della pubblicazione del rapporto sull’inflazione, Chris Weston, capo della ricerca presso il broker forex e criptovalute Pepperstone, ha scritto in una nota citata da Bloomberg che un’inflazione complessiva inferiore all’8,5% potrebbe portare a uno scenario in cui il dollaro USA “scenda universalmente” e che le “criptovalute saliranno di oltre il 5%”.

Il commento è arrivato dopo che Weston venerdì scorso ha affermato che “un valore elevato del CPI” dovrebbe “consolidare le aspettative” per un aumento dei tassi di interesse di 75 punti base da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti il ​​27 luglio.

Altri, come Tom Simons, economista del mercato monetario presso la banca d’investimenti Jefferies, ha detto alla CNBC che il rilascio dei dati sull’inflazione probabilmente si tradurrà in un rally di sollievo nei mercati, quasi indipendentemente dal numero. “Se sarà più alta del previsto, sentiremo che questo è sicuramente il picco”, aveva affermato Simons, aggiungendo che i mercati saranno anche incoraggiati dal fatto che il ritmo dell’inflazione potrebbe rallentare se il numero scendesse al di sotto del previsto.

Rischio sempre più alto di recessione

Nel frattempo, dal campo dei cripto-nativi, Alex Krüger, un famoso trader ed economista di criptovalute, aveva affermato all’inizio di questa settimana che l’inflazione “arriverà persino più in alto dell’8,8% previsto”. Oggi, dopo che sono stati annunciati i dati dell’inflazione, ha affermato che sono “troppo caldi”.

I continui rialzi dei tassi di interesse negli Stati Uniti, che molti ritengono essere uno dei principali fattori trainanti dell’attuale mercato ribassista delle criptovalute, sono il risultato della determinazione della Fed di ridurre l’inflazione.

Secondo il presidente della Fed Jerome Powell, è “certamente una possibilità” che gli aumenti dei tassi di interesse provochino una recessione. Tuttavia, è ancora “assolutamente essenziale” ridurre l’inflazione, ha affermato Powell durante un’audizione del Congresso a giugno.

E secondo alcuni economisti, questo è esattamente ciò che potrebbe accadere, con Laura Rosner-Warburton, economista senior di MacroPolicy Perspectives, che ha detto al Wall Street Journal che “c’è un timore di recessione piuttosto serio che colpisce un’ampia gamma di asset”.

A partire da mercoledì, il modello di monitoraggio della recessione negli Stati Uniti di Bloomberg ha indicato una probabilità del 38% di una recessione nei prossimi 12 mesi, con Anna Wong, economista statunitense di Bloomberg Economics, che afferma che il rischio è che una recessione nel 2023 possa “autoavverarsi”.