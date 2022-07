Per la Fed la priorità è la lotta all’inflazione. Possibile un nuovo aumento dei tassi

La Federal Reserve (Fed) conferma che la lotta all’inflazione resta in cima alle priorità. Anche se questo comporterà un rallentamento dell’economia, che appare già sull’orlo di una recessione. È questo il messaggio della banca centrale Usa, emerso nelle nelle minute della riunione del 14-15 giugno scorso del Fomc (Federal Open Market Committe), il braccio direttivo della banca centrale Usa, in cui si sottolinea più volte rischio di un’inflazione persistente negli Stati Uniti e la conseguente volontà di continuare ad alzare i tassi di interesse per contenere le pressioni sui prezzi.

Fed: possibile un nuovo aumento dei tassi a fine luglio

Sarà “probabilmente appropriato” un aumento dei tassi d’interesse di 50 o 75 punti base alla prossima riunione alla fine di luglio, viene spiegato nei verbali, dopo la stretta di 75 punti base del giugno scorso, che ha portato i tassi di interesse all’1,5%-1,75%. Alla precedente riunione, era stato deciso il primo rialzo di mezzo punto percentuale dal maggio 2000. A marzo, la banca centrale statunitense aveva annunciato il primo rialzo dei tassi d’interesse (di 25 punti base) dal dicembre 2018. Rialzi decisi per contrastare l’inflazione, ai massimi degli ultimi 40 anni.

I verbali mostrano quindi che la Fed appare decise a proseguire gli sforzi per raffreddare l’economia almeno fino alla fine dell’anno. Con l’impennata dei prezzi dei dei generi alimentari, dell’energia, delle abitazioni e di altri beni che stanno schiacciando le famiglie americane, i membri della Fed “hanno sottolineato che un adeguato irrigidimento della politica monetaria, insieme a comunicazioni chiare ed efficaci, saranno essenziali per ripristinare la stabilità dei prezzi“.

Rimane comunque il rischio che l’inflazione continui ad accelerare, a causa dell’incertezza sulla guerra Ucraina e delle chiusure per il Covid-19 in Cina. I banchieri hanno riconosciuto che potrebbero essere ancora più aggressivi nell’inasprire la politica monetaria “se le elevate pressioni inflazionistiche dovessero persistere”. Ma i verbali sottolineano che i rischi di inflazione rimangono “orientati verso l’alto”.

Il parere degli analisti

“Forse il cambiamento di tono più notevole è la crescente accettazione del fatto che la crescita potrebbe dover essere sacrificata per ripristinare la stabilità dei prezzi, con la consapevolezza che questo è un costo che si è disposti a pagare”, commenta Michael Feroli, capo economista Usa di JP Morgan in una nota ai suoi clienti. I rendimenti dei Treasury, già in forte crescita, hanno ampliato i loro guadagni dopo le minute.

“È chiaro che l’economia sta rallentando, trascinando i prezzi delle materie prime verso il basso, e dunque cominciano a calare le aspettative di inflazione” spiega Brian Levitt, strategist di Invesco. “I rischi in questa fase – aggiunge – sono ancora molto elevati, ma stiamo iniziando a vedere dei progressi nella direzione auspicata”. Un’inflazione in leggero calo, mentre alcuni settori dell’economia riducono la crescita, potrebbe portare a una recessione lieve, o forse a quell’hard landing a cui punta il presidente della Fed Jerome Powell.