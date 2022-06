La crisi di Celsius Network (CEL), il principale prestatore di criptovalute, continua ad avere un impatto su queste ultime. E’ improbabile che gli investitori assicurino maggiori finanziamenti per salvare la società.

Il fondo pensione canadese Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) e WestCap, una società fondata dall’investitore tecnologico ed ex Cfo di Airbnb Laurence Tosi, non dovrebbero iniettare più fondi per aiutare Celsius. L’anno scorso, WestCap e CDPQ hanno condotto un round di finanziamento in base al quale sono stati raccolti circa 750 milioni di dollari per Celsius, portando la valutazione della startup a oltre 3 miliardi di dollari.

Le altre società del settore delle criptovalute prendono le distanze da Celsius

Gli attori del settore delle criptovalute continuano a impegnarsi per prendere le distanze dai danni causati da Celsius. Tra gli altri, MakerDAO ha recentemente votato per interrompere temporaneamente la capacità di Aave (AAVE) di generare DAI, la stablecoin algoritmica di Maker, per il pool di liquidità della piattaforma di Celsius.

Tuttavia, oggi Stani Kulechov, fondatore di Aave e Lens Protocol, ha affermato: “Celsius ha adottato misure per rimborsare i prestiti sul protocollo Aave e fornendo più garanzie per ridurre la loro esposizione”.

Nel frattempo, la società con sede in Florida, negli Stati Uniti, potrebbe trovarsi ad affrontare ulteriori problemi poiché le autorità di regolamentazione dei titoli di staton di Alabama, Kentucky, New Jersey, Texas e Washington hanno avviato indagini sulla decisione di Celsius Network di sospendere i riscatti dei clienti questa settimana.

Perchè “la stagione degli investimenti” inizia ora

Sebbene la situazione della liquidità nei mercati finanziari rimarrà “brutale” per i prossimi 6-12 mesi, la “stagione di semina” per gli asset allocator è iniziata, prima che le banche centrali portino la loro di liquidità, ha scritto l’ex ceo di BitMEX, Arthur Hayes, in un nuovo saggio.

È durante questo periodo “brutale” che “scopriremo ciò che il mercato attribuisce a ciò che i fedeli credono sia una tecnologia rivoluzionaria”, ha detto Hayes nella sua analisi delle attuali condizioni di mercato, intitolata Floaters.

Ha continuato avvertendo che, sebbene la liquidità si sia in gran parte esaurita e molti criptoasset siano scambiati a prezzi molto inferiori dai massimi dell’anno scorso, le vendite potrebbero non essere ancora terminate. “Questa tecnologia rivoluzionaria in precedenza richiedeva un rapporto prezzo/metriche molto elevato. Per il prossimo futuro, quel rapporto sarà tagliato a livelli inimmaginabilmente bassi”, ha scritto.

Ma nonostante l’attuale tendenza al ribasso del mercato, che secondo lui potrebbe durare ancora un po’, Hayes ha dichiarato di non aver perso la fiducia nel potenziale a lungo termine di quelli che ha definito i “diamanti della DeFi che sono in sconto proprio adesso.”

Tuttavia, l’ex capo di BitMEX ha avvertito che non sarà facile anche per i token DeFi di altissima qualità e ha affermato che è probabile che subiranno scossoni di nuovo, possibilmente scendendo “di un altro 50% o più”.

Per gli investitori di lungo periodo, tuttavia, “questa è la stagione della semina”, ha scritto Hayes, aggiungendo: “Una volta iniziata la stagione delle piogge, piena di goccioline di liquidità delle banche centrali, diventerà di nuovo difficile procurarsi progetti desiderabili a valutazioni ragionevoli”.

Nel frattempo, Hayes ha ammesso nel saggio che la sua recente previsione per un minimo di Bitcoin (BTC) a 25.000 USD o 27.000 USD e per Ethereum (ETH) da circa 1.700 USD a 1.800 USD “si è rivelata estremamente ottimista”.