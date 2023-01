Il 2022 non è stato il miglior anno in termini di reputazione per le criptovalute. Tuttavia, anche in mezzo al crollo del mercato e ai ripetuti attacchi pubblici al settore, alcuni Stati hanno deciso di supportarle. Alcuni nomi non sono nuovi, mentre altri hanno mostrato progressi abbastanza significativi da includerli in questo elenco. Gli Emirati Arabi Uniti ed El Salvador hanno continuato a spingere la loro agenda sulle criptovalute e il Gran Bretagna ha mostrato un grande sforzo per porre le basi normative, mentre il Brasile e la Repubblica Centrafricana hanno riconosciuto legalmente le criptovalute.

Brasile

Il 2021 è stato l’anno di adozione di massa in Brasile, ma è stato il 2022 a stabilire il quadro normativo. Prima di lasciare il suo incarico, Jair Bolsonaro, ex presidente del Brasile, ha firmato una legge che legalizza l’uso delle criptovalute come metodo di pagamento all’interno del Paese. Il disegno di legge non rende le criptovalute moneta legale, come in El Salvador, ma introduce la definizione legale di valute digitali e stabilisce un regime di licenze per i fornitori di servizi di asset virtuali.

La proposta di legge è arrivata al momento giusto. Il numero di società che detengono criptovalute in Brasile ha raggiunto nuovi record: l’autorità fiscale del Paese ha registrato 12.053 organizzazioni uniche che hanno dichiarato criptovalute nei loro bilanci nell’agosto 2022.

Lo scorso maggio, la Borsa brasiliana ha confermato l’intenzione di lanciare il primo prodotto ufficiale destinato al mercato delle criptovalute: il trading di future su Bitcoin. A differenza degli Stati Uniti, attualmente gli investitori istituzionali e retail negoziano 11 exchange-traded fund (ETF) con esposizione alle criptovalute sulla Borsa brasiliana.

Gran Bretagna

La Gran Bretagna non ha certo avuto un anno facile, ma quando si tratta di criptovalute, il governo on ha mai smesso di lavorare alla regolamentazione. Il Financial Services and Markets Bill, introdotto a luglio, ha ribadito l’intenzione del Regno Unito di diventare un hub globale per le criptovalute. Ha ampliato la regolamentazione delle stablecoin e ha coniato un nuovo termine: Digital Settlement Assets (DSA).

Il disegno di legge autorizzerà il Tesoro a regolamentare i DSA, compresi i pagamenti, i fornitori di servizi e gli accordi di insolvenza. Il disegno di legge sulla criminalità economica e la trasparenza aziendale, presentato a maggio, proponeva di “creare poteri per sequestrare e recuperare più rapidamente e facilmente i beni in criptovalute” per mitigare i rischi per gli individui presi di mira dagli attacchi ransomware.

Quest’anno la comunità Web3 britannica ha festeggiato un importante precedente legale. L’Alta Corte di Giustizia di Londra, l’analogo più vicino alla Corte Suprema degli Stati Uniti, ha stabilito che i Non-fungible token (NFT) rappresentano una “proprietà privata”.

El Salvador

La nazione di El Salvador, la cui principale svolta è avvenuta nel 2021, merita di essere inclusa in questo elenco, almeno per la sua perseveranza. Dopo aver rivelato il piano di emissione di “obbligazioni Bitcoin”, il governo di Nayib Bukele ha cercato di realizzarlo da allora. Il primo ritardo è arrivato a marzo, poi ripetuto a settembre. Lo scorso novembre la ministra dell’Economia Maria Luisa Hayem Brevé ha presentato un disegno di legge che conferma il piano del governo di raccogliere 1 miliardo di dollari da investire nella costruzione di una “città Bitcoin”. Da allora, però, non si hanno notizie sul successo della legge.

Tuttavia, il Paese rimane un laboratorio cruciale per l’adozione dei Bitcoin. Secondo il ministro del turismo salvadoregno Morena Valdez, l’industria del turismo in El Salvador ha registrato un’impennata di oltre il 30% dall’adozione della legge sui Bitcoin nel settembre 2021. All’inizio del 2022, uno studio condotto dal National Bureau of Economic Research (NBER) ha mostrato che il 20% delle imprese ha iniziato ad accettarli come metodo di pagamento.

Repubblica Centrafricana

Ad aprile, la Repubblica Centrafricana, che conta 5 milioni di abitanti, è diventata la prima nazione del continente a legalizzare l’uso delle criptovalute nei mercati finanziari. La legge sulle criptovalute, approvata all’unanimità dai legislatori, ha permesso ai commercianti e alle imprese di effettuare pagamenti in criptovalute e di dare spazio ai pagamenti delle tasse in criptovalute attraverso enti autorizzati.

A luglio è stata lanciata la moneta digitale della banca centrale locale (CBDC), Sango Coin, con l’obiettivo di raccogliere quasi 1 miliardo di dollari nel corso del prossimo anno. Finora, tuttavia, sono stati venduti solo 1,66 milioni di dollari della moneta.

Emirati Arabi Uniti

Gli Emirati Arabi Uniti hanno adottato un approccio strategico alle criptovalute e si sono mossi costantemente per creare un ambiente normativo e attraente per gli investitori globali. A marzo Dubai ha istituito un quadro giuridico per le criptovalute volto a proteggere gli investitori e a “progettare gli standard internazionali tanto richiesti” per la governance del settore.

L’Autorità di regolamentazione dei beni virtuali di Dubai (VARA), di recente costituzione, ha ottenuto poteri esecutivi nelle zone di sviluppo speciale e nelle zone franche dell’Emirato, ad eccezione del Dubai International Financial Centre.

A luglio, Dubai ha lanciato la Dubai Metaverse Strategy, che mira a trasformare l’Emirato in una delle prime 10 economie metaverse del mondo. La strategia prevede collaborazioni in materia di ricerca e sviluppo (R&S) per migliorare il contributo economico del Metaverso, l’utilizzo di acceleratori e incubatori per attrarre aziende e progetti dall’estero e il sostegno alla formazione al Metaverso rivolta a sviluppatori, creatori di contenuti e utenti.

Quest’anno sarà ancora più interessante per la regolamentazione delle criptovalute, con la corsa al primo quadro normativo completo sul settore negli Stati Uniti e la potenziale liberalizzazione a Hong Kong e in Corea del Sud.