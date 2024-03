Credito e Finanza 2024: l’evento di ABI in programma per il 19 e 20 marzo

Il 19 e 20 marzo si svolgerà a Milano, presso l’Auditorium Bezzi Banco BPM, in Via Massaua 6, la seconda edizione di Credito e Finanza, l’appuntamento annuale, promosso dall’Associazione Bancaria Italiana e organizzato da ABIServizi, dedicato al credito a famiglie e imprese e al mercato dei capitali.

In un contesto in cui le tensioni geopolitiche internazionali, l’avvento di nuove regolamentazioni, lo sviluppo tecnologico, la crescente attenzione ai temi della sostenibilità e della crescita patrimoniale, in particolare per le PMI, disegnano nuovi percorsi di sviluppo, diventa cruciale per gli intermediari finanziari individuare strategie e soluzioni per rispondere in modo efficace all’evoluzione delle aspettative e dei comportamenti di consumatori e imprese.

L’evento si pone l’obiettivo di ragionare sul ruolo fondamentale degli strumenti di credito e finanza per rilanciare lo sviluppo e accelerare il percorso di modernizzazione che il Paese sta compiendo.

Partendo da una sessione Plenaria di taglio strategico sul contributo degli strumenti finanziari e creditizi allo sviluppo dell’economia reale, l’evento si sviluppa in tre filoni tematici dedicati rispettivamente a:

Credito per le Imprese;

Finanza per le Imprese;

Credito alle Famiglie.

Il Convegno “Credito e Finanza” è inserito nella Settimana europea delle PMI promossa dalla Commissione Europea. Le sessioni dedicate al Credito alle Famiglie sono realizzate in collaborazione con Assofin.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita per gli Associati ABI e Assofin e per gli Associati WEC Italia e IFEC previa registrazione tramite https://creditoefinanza.abieventi.it/, dove sono disponibili ulteriori informazioni e il programma sempre aggiornato della manifestazione.