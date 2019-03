Credem, sinergie al centro. Farnè nuovo responsabile

Sviluppare le sinergie commerciali tra le reti distributive del gruppo, organizzare in modo uniforme la modalità di segnalazione delle opportunità ed essere punto di riferimento per la direzione per quanto riguarda la rendicontazione dei risultati dell’attività. Sono questi i principali obiettivi per il 2019 della nuova struttura dedicata alle sinergie creata recentemente da Credem, tra i più solidi e redditizi gruppi bancari nazionali con oltre 600 filiali e più di un milione di clienti in tutta Italia.

La nuova struttura è coordinata da Andrea Farnè (nella foto), che diventa quindi responsabile delle sinergie di gruppo. 56 anni, da 35 in Credem, in passato ha ricoperto il ruolo di direttore territoriale, responsabile della divisione sviluppo, è stato a capo della rete dei consulenti finanziari e più recentemente ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale delle compagnie assicurative del gruppo Credem.

Le segnalazioni di opportunità di sviluppo tra le reti dedicate ai privati, alle grandi imprese ed alle pmi, rappresenta uno dei pilastri della strategia di sviluppo e crescita dell’istituto. Nel 2018 grazie ad esse sono stati raggiunti oltre 1.600 nuovi clienti (2% del totale dei nuovi clienti raggiunti), più di 120 milioni di euro di nuova raccolta (5% del totale) e 135 milioni di euro di nuovi impieghi (14% del totale). Gli obiettivi per il 2019 sono di un incremento del 20% delle segnalazioni.

“La ricerca di aree di business complementari”, afferma Farnè, “è una necessità del sistema bancario in generale che può valorizzare il patrimonio di conoscenza dei propri clienti per evitare o diminuire la disintermediazione in atto da parte, in particolare, dei nuovi player digitali. La sperimentazione e l’apertura a nicchie di opportunità sino ad ora considerate marginali – prosegue – deve rappresentare una linea di sviluppo strategica da promuovere e sviluppare fortemente”.