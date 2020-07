Covid-19: stabile contagi nelle ultime due settimane, prosegue calo ricoveri

Resta stabile il trend di nuovi casi di contagio da Covid-19. Nelle due settimane tra il 25 e il 7 luglio, sono stati 2.546 i nuovi casi in Italia, di cui oltre la metà in Lombardia, che ha però la percentuale più elevata di tamponi diagnostici positivi (2,16%).

È quanto emerge da un’analisi effettuata dalla Fondazione Gimbe di Bologna, che evidenzia un calo dei ricoveri ma non dei contagi.

“Anche nella settimana 1-7 luglio – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – il nostro monitoraggio indipendente conferma rispetto alla settimana precedente la costante riduzione del carico su ospedali e terapie intensive, con una sostanziale stabilità nell’incremento dei casi totali e dei decessi”.

In sintesi:

Casi totali: +1.378 (+0,6%)

Decessi: +132 (+0,4%)

Ricoverati con sintomi: -150 (-13,8%)

Terapia intensiva: -23 (-24,7%)

Tamponi totali: -22.720 (-6,8%)

Tamponi diagnostici: -12.323 (-6,7%)

Considerato che il numero di casi settimanali totali è relativamente contenuto, la Fondazione GIMBE ha condotto un’analisi su un periodo più esteso (25 giugno – 7 luglio), durante il quale si sono registrati 2.546 nuovi casi:

Lombardia (1.319, il 51,8%)

Emilia-Romagna (402),

Lazio (171),

Piemonte (158)

Campania (102)

Tutte le altre regioni si attestano sotto i 100 nuovi casi con un range che va dagli 88 del Veneto ad un unico nuovo caso in Molise.

La percentuale di tamponi diagnostici positivi (figura 1), esclusi dunque quelli eseguiti per confermare la guarigione virologica o per necessità di ripetere il test, è superiore alla media nazionale (0,89%) solo in Lombardia (2,16%) e in Emilia-Romagna (1,25%).

Nelle altre Regioni il range varia dallo 0,87% di Liguria e Piemonte allo 0,04% della Puglia.

Per lo stesso periodo (25 giugno – 7 luglio) sono stati messi in relazione due indicatori parametrati alla popolazione residente: l’incidenza di nuovi casi e il numero di tamponi diagnostici che stima la maggiore o minore propensione al testing delle Regioni (figura 2).

Incidenza di nuovi casi per 100.000 abitanti

Rispetto alla media nazionale (4,2), l’incidenza è superiore in Lombardia (13,1), Emilia-Romagna (9) e Provincia Autonoma di Trento (4,4). Nelle altre Regioni il l’incidenza varia dai 4,1 nuovi casi per 100.000 abitanti della Liguria allo 0,1 della Puglia.

Tamponi diagnostici per 100.000 abitanti

Rispetto alla media nazionale (475), svetta la Provincia Autonoma di Trento (986), seguita da Emilia-Romagna (724), Molise (715), Provincia Autonoma di Bolzano (665) e Lombardia (608), Umbria (586), Veneto (572), Friuli-Venezia Giulia (519) e Sardegna (480).

Le restanti 12 Regioni si collocano in un range che varia dai 475 tamponi per 100.000 abitanti della Basilicata ai 246 della Campania. La propensione all’esecuzione di tamponi diagnostici rimane significativamente sopra la media nazionale sia in Emilia-Romagna (724) che in Lombardia (608), le prime due Regioni per incidenza di nuovi casi.