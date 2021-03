Coronavirus, in arrivo terza ondata. Raffica di chiusure

Dopo qualche settimana di relativa tranquillità il ritmo dei contagi da coronavirus è ripartito velocemente, anche a seguito della rapida diffusione delle varianti, e a breve sono attesi nuovi provvedimenti del governo e restrizioni dopo quella appena annunciata dalla Lombardia che da venerdì 5 marzo sarà zona arancione scuro fino a domenica 14 marzo.

«Per la seconda settimana consecutiva – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – si registra un incremento dei nuovi casi che negli ultimi 7 giorni supera il 33%, segnando l’inizio della terza ondata».

I contagi settimanali rilevati dalla fondazione Gimbe

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore da lunedì 8 marzo potrebbero passare in zona rossa l’Emilia Romagna, la Campania e l’Abruzzo, che ha già due province – Pescara e Chieti – in lockdown.

A rischio arancione ci sono la Calabria, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, con Lazio e Puglia. Se confermato questo scenario in due terzi dell’Italia saranno in vigore le restrizioni più rigide. La situazione è sotto controllo solo in Sardegna che attualmente è in zona bianca.

L’allarme varianti preoccupa il governo Draghi e gli esperti del ministero della Salute e non è da esclude la possibilità di una stretta ulteriore nei prossimi giorni, con un provvedimento straordinario.

Secondo quanto rilevato dalla fondazione Gimbe, rispetto alla settimana precedente, in 16 Regioni e nella provincia di Trento aumentano i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti e in tutto il Paese sale l’incremento percentuale dei nuovi casi ad eccezione della provincia di Bolzano, Umbria e Molise già sottoposte a severe misure restrittive.

Sul fronte ospedaliero, l’occupazione da parte di pazienti Covid supera in 5 Regioni la soglia del 40% in area medica e in 9 Regioni quella del 30% delle terapie intensive.