Coronavirus, il governo chiude le attività produttive non essenziali (VIDEO)

Il premier Giuseppe Conte sta parlando agli italiani per l’emergenza Coronavirus.

Il governo ha deciso di chiudere su tutto il territorio nazionale ogni attività produttiva che non è essenziale per finalità di pubblica utilità. Aperti i supermercati e generi di prima necessità come le farmacie. Previsto il funzionamento dei trasporti pubblici e quello dei servizi bancari.

Il premier invita alla calma perchè i servizi pubblici essenziali sono garantiti. Previste una lista di attività produttive consentite in accordo con i sindacati. Si rallenta il motore produttivo del Paese ma non lo si spegne per contenere la diffusione dell’epidemia.

L’annuncio del Premier segue di qualche ora i provvedimenti straordinari della Regione Lombardia che ha deciso di introdurre nuovi limiti agli spostamenti delle persone nel territorio della regione.