Coronavirus: Ennio Doris rassicura gli investitori (VIDEO)

Come già successo in passato, in concomitanza con altri eventi straordinari, anche nel caso del coronavirus il fondatore di Banca Mediolanum Ennio Doris ha voluto rassicurare di persona i clienti e i collaboratori della banca.

“E’ naturale avere paura, è anche giusto avere un un po’ di paura nei confronti di questa epidemia perché questa genera una giusta dose di prudenza in modo da seguire le indicazioni date dalle autorità per limitare il numero dei contagi (…)

In Cina dopo un forte incremento del numero dei contagiati, negli ultimi tre giorni hanno una media di contagiati di circa 50 persone al giorno per una popolazione di oltre 1,7 miliardi di abitanti. Il numero del guariti adesso supera il numero dei nuovi ammalati..

Questa epidemia come tutte quelle del passato passerà…

Non sappiamo i tempi ma abbiamo delle indicazioni. La Moderna Teraputics ha anunciato il lancio di un vaccino in pochi mesi….così una società israeliana che stava sperimentando un vaccino contro un coronavirus molto simile a quello che oggi attacca l’uomo….”

sono alcuni dei passaggi di Ennio Doris nel video pubblicato su Youtube.