Coronavirus: cosa significa isolare il virus

Nuovo e importante passo in avanti nella lotta al coronavirus. L’Istituto Spallanzani di Roma ha isolato il virus. Dopo Usa, Australia e Cina anche l’Italia ha così isolato alcuni ceppi del 2019-nCoV diventando il primo centro in Europa ad ottenere questo risultato.

E’ il ministro della Salute Roberto Speranza che in conferenza stampa ha annunciato i risultati ottenuti dal team di ricercatori dell’istituto romano.

A precisare cosa comporti l’isolamento del virus è Giovanni Rezza Direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’ISS, l’Istituto Superiore di Sanità.

L’isolamento virale, effettuato anche in Italia dallo Spallanzani permette di sequenziare il virus e confrontarlo con i ceppi già isolati anche in Cina e al di fuori della Cina in Paesi come Francia e Australia per valutare eventuali mutazioni. In generale, l’isolamento del virus può aiutare a mettere a punto i metodi diagnostici, testare l’efficacia di molecole antivirali conosciute e identificare e potenziare eventuali punti deboli del virus al fine di consentire lo sviluppo di strategie terapeutiche e identificare eventuali target vaccinali”.