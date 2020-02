Coronavirus: ceppo isolato all’Ospedale Sacco di Milano

Mentre si aggiorna il bilancio delle vittime e dei contagiati dall’infezione da coronavirus che nelle ultime ore ha colpito l’Italia (siamo ad oggi a 17 decessi e 650 positivi) arriva una buona notizia dall’Ospedale Sacco di Milano.

Dopo l’Istituto Spallanzani di Roma che per primo aveva isolato il virus (clicca per sapere cosa significa isolare il virus), anche i ricercatori dell’ospedale Sacco di Milano hanno isolato il ceppo italiano del coronavirus come annuncia Massimo Galli, ordinario di Malattie infettive all’Università degli Studi di Milano e primario del reparto di Malattie infettive III.

Abbiamo isolato il virus in quattro pazienti di Codogno. Siamo riusciti a isolare virus autoctoni, molto simili tra loro ma con le differenze legate allo sviluppo in ogni singolo paziente. Si tratta di una scoperta che consentirà ai ricercatori di seguire le sequenze molecolari e tracciare ogni singolo virus per capire cos’è successo, come ha fatto a circolare e in quanto tempo.

E’ un traguardo importante in quanto significa essere riusciti a estrarre il virus dal campione biologico dal quale è stato prelevato, dal muco o dal sangue per esempio: è il primo passo per poterlo moltiplicare e studiare nel dettaglio, a esempio per ottenere la sua sequenza genetica. A partire da questa possono essere riprodotti in laboratorio frammenti utili per preparare farmaci e vaccini.

Cresce il numero dei guariti

Un passo in avanti fondamentale per trovare una cura all’infezione da Covid-19 ma un’altra buona notizia è la crescita del numero delle persone guarite arrivate a 45. Intanto il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito, in conferenza alla stampa estera ha spiegato quale sarà la procedura d’ora in poi: