Usa, al via stanotte la convention del partito Repubblicano

La convention del partito Repubblicano Usa è pronta a partire alle ore 2 e 30 italiane di stanotte a Charlotte, in North Carolina, potendo contare sulla “regia” di due produttori del programma televisivo che più di ogni altro ha cementato nell’immaginario americano la rappresentazione di un Donald Trump imprenditore di successo: The Apprentice.

Poco importa se il mito corrisponda effettivamente ai risultati ottenuti in carriera. Stiamo parlando di Sadoux Kim, il vice del creatore del reality show e Chuck LaBella, ex dirigente della Nbc che collaborò, inolre, al “The Comedy Central Roast of Donald Trump”.

La convention dei rivali democratici si è già svolta in grande stile, compatibilmente con le esigenze di uno spettacolo a distanza, imposto dalla crisi sanitaria ancora in atto. Al centro dell’attenzione, tanto da far parlare di un one man show, ci sarà lo stesso presidente Trump, che interverrà ogni singola sera. Di norma, il candidato alla convention interviene solo in apertura e nella serata di chiusura.

Convention dei repubblicani, gli interventi previsti

Oltre allo stesso Trump, prenderanno parte ai lavori anche la First Lady, Melania e due dei figli del presidente, Ivanka (entrambe martedì) e Donald Trump Jr. Non mancheranno, poi, gli interventi del numero due della Casa Bianca, Mike Pence, del consigliere economico nazionale Larry Kudlow, dell’avvocato di Trump Rudy Giuliani e la ex ambasciatrice Usa presso le Nazioni Unite, Nikki Haley.

Una sfida in salita

Ci si interroga, soprattutto, su quali argomenti punterà il tycoon, costretto a dover recuperare un gap nei sondaggi stimato intorno ai 7 punti e mezzo (secondo la media dei sondaggi elaborata da Real Clear Politics).

Se la gestione della crisi-Covid si è rivelata un potente elemento di sfiducia nei riguardi di Trump, è probabile che quest’ultimo sarà pronto ad approfittare dei timori dei moderati indecisi nei confronti della crescente radicalizzazione dell’elettorato democratico. Sotto questo aspetto anche Biden, nel suo programma elaborato in era pre-Covid, aveva promesso un nuovo aumento di tasse ai danni dei redditi delle società e dei soggetti più abbienti.