L’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), organismo istituito presso la Consob per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra risparmiatori e intermediari, ha presentato oggi a Roma la relazione annuale per il 2022. Gianpaolo Barbuzzi, presidente dell’ACF, ha colto l’occasione per tirare anche le somme dei primi sei anni di attività dell’organo.

Le controversie finanziarie italiane

Nel 2022, i risparmiatori che si sono rivolti all’ACF per far valere i propri diritti si sono visti riconoscere 19 milioni di euro di risarcimenti per una media pro-capite di circa 30.000 euro. Il 57% dei ricorsi ha trovato accoglienza favorevole da parte dell’organismo. Per la prima volta nel 2022 l’Arbitro ha esaminato una controversia per inadempimento del Regolamento Crowdfunding da parte del gestore di un portale. Ad oltre il 98% delle decisioni dell’Arbitro è stata data attuazione dagli intermediari (contro il 96% nella media aggregata 2017-2022), malgrado le pronunce non siano vincolanti.

Barbuzzi ha però sottolineato che ancora troppi risparmiatori si fanno assistere da un legale nel ricorso (64,8% nel 2022), nonostante la procedura per chi voglia rivolgersi all’ACF sia gratuita, avanzabile in modo semplice dal sito web istituzionale e non necessiti assistenza legale.

Dalla relazione annuale emerge una tendenza di riduzione dei ricorsi presentati dai risparmiatori, a quota 1.116 nel 2022 (riguardanti 220 intermediari) contro i 1.582 ricorsi del 2021 e i 1.772 del 2020, grazie al progressivo venir meno del “contenzioso seriale”, ereditato dalle crisi bancarie di fine 2015 e metà 2017.

È in calo di oltre il 40% l’arretrato che nel primo triennio di attività (2017 – 2019) si era andato accumulando, sempre a causa del “contenzioso seriale”: a fronte dei 1.116 ricorsi in entrata, nel 2022 l’Arbitro ha concluso 1.635 procedimenti.

Nel totale dei 6 anni invece sono 142 i milioni di euro rientrati nelle tasche dei risparmiatori, 10.000 i ricorsi e 9.300 le pronunce, con il 65% delle decisioni favorevole ai ricorrenti e con un tasso di applicazione da parte degli intermediari prossimo al 100%. Barbuzzi ha chiosato:

“Sono dati che mi portano a dire che la costituzione dell’ACF ha colmato un vuoto di tutela e che l’attività svolta in questi sei anni è stata efficace, considerato che il suo scopo principale è quello di risolvere controversie evitando a entrambe le parti, risparmiatore e intermediario, di attendere i tempi ancora lunghi della giustizia civile”.

Il presidente dell’ACF si è poi soffermato sul delicato equilibrio nel rapporto tra risparmiatori e intermediari: