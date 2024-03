Consulentia 2024, la prima giornata si chiude con 1.600 presenze

Si è chiusa con oltre 1.600 visitatori la prima giornata di Consulentia 2024, l’evento organizzato a Roma dall’Anasf per il mondo dei consulenti finanziari.

La kermesse Anasf all’Auditorium Parco della Musica è stata inaugurata dal consueto appuntamento “Un’ora con…” dedicato questo anno al tema dell’intelligenza artificiale al quale hanno partecipato sul palco Luciano Floridi, direttore del centro di etica digitale dell’università di Yale, e Mariangela Vacatello, pianista e direttrice artistica del Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano oltre a Luigi Conte, presidente dell’Anasf.

“Con l’intelligenza artificiale aumentano i sistemi che accelerano le decisioni”, ha commentato Floridi, “ma è l’essere umano ad avere il controllo e la responsabilità di capire le alternative e la direzione corretta da perseguire con i nuovi strumenti digitali a disposizione”.

Nell’incontro si è discusso anche dell’AI Act, il regolamento Ue sull’intelligenza artificiale, su cui gli esponenti del governo italiano hanno espresso un parere preliminare favorevole a febbraio scorso, ma Floridi ha sottolineato l’importanza dell’etica per applicare, interpretare e modificare le regole dell’IA all’interno dei diversi contesti nazionali.

“L’intelligenza artificiale ogni giorno spinge all’erosione dell’autonomia dell’essere umano. È importante preoccuparsi ora per comprendere la capacità persuasiva dell’intelligenza artificiale, definita super e iper-persuasiva nei contesti politici”, ha commentato il filosofo, che ha proseguito, “Non sempre è nota la fonte delle informazioni di cui fruiamo, ma con la formazione è possibile comprendere come cambia la visione del mondo e con la legiferazione è possibile sottrarsi ai sistemi di raccomandazione. Bisogna cercare l’efficienza senza dimenticare l’efficacia; per cogliere le opportunità dell’Intelligenza Artificiale è necessario passare da una cultura centrata sul prodotto a quella del processo, orientata alla ricerca di un’esperienza più ricca”, ha concluso Floridi.

La pianista Mariangela Vacatello si è esibita poi con brani musicali che esemplificano la storia di grandi compositori del passato. “Oggi l’intelligenza artificiale è un supporto anche per il mondo musicale. In particolare, sostiene il compositore nella realizzazione di nuovi brani, ma la ricerca e la creatività partono sempre dall’essere umano che, interagendo con la macchina, permette di migliorare la qualità dei testi”, ha commentato Vacatello.

“Un connubio straordinario: gli interventi del filosofo Floridi e della pianista Vacatello hanno sintetizzato valori che ci contraddistinguono da decenni, energia, estro, talento ed emozioni”, ha commentato Conte in chiusura del convegno.

Nel corso della giornata si sono svolte anche le conferenze di Pictet Asset Management e Pimco, Neuberger Berman, AllianceBernstein e LGIM e M&G Investments che hanno affrontato i temi caldi nel mondo degli investimenti.