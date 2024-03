ConsulenTia 2024, tutti i relatori e i convegni in programma

Esponenti del mondo politico, istituzionale, finanziario, imprenditoriale e sportivo saranno ospiti di Anasf a ConsulenTia 2024, l’evento che si svolgerà all’Auditorium Parco della Musica di Roma, dal 19 al 21 marzo. Le iscrizioni online, sul sito di ConsulenTia, sono aperte fino al 15 marzo. Vediamo tutte le conferenze e i protagonisti sul palco.

Le prime due giornate

19 marzo – “Un’ora con…”, ore 14:30 in Sala Sinopoli

Focus sull’etica dell’intelligenza artificiale.

Intervengono

• Luciano Floridi, direttore del centro di etica digitale dell’università di Yale

• Mariangela Vacatello, pianista e direttrice artistica del Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano

Modera Andrea Cabrini, direttore Class CNBC.

20 marzo – Convegno inaugurale “Protagonisti del futuro”, ore 10:00 in Sala Santa Cecilia

Focus sulle sfide del settore e sul contributo del sistema finanziario all’economia reale.

Saluti istituzionali di Antonio Tajani, vicepresidente Consiglio dei Ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* e Irene Tinagli, presidente Commissione ECON, Parlamento europeo.

Relazione introduttiva di Luigi Conte, presidente Anasf.

Prima parte

Intervengono

• Paolo Benanti, presidente Commissione AI per l’informazione, dipartimento per l’informazione e l’editoria, Presidenza Consiglio dei Ministri

• Maurizio Casasco, presidente Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria

• Luigi Conte, presidente Anasf

• Federico Cornelli, commissario Consob

• Patrizia De Luise, presidente Confesercenti

• Federico Freni, sottosegretario Ministero economia e finanze

• Paolo Magri, vicepresidente esecutivo ISPI

• Fabio Massoli, direttore finanza, amministrazione e controllo Cassa Depositi e Prestiti

• Marco Osnato, presidente VI Commissione finanze, Camera dei Deputati

Modera Andrea Cabrini, direttore Class CNBC.

Seconda parte

Intervengono

• Fabio Cubelli, condirettore generale Fideuram Intesa Sanpaolo private banking

• Paolo Di Grazia, vicedirettore generale e responsabile global business Fineco

• Moris Franzoni, responsabile financial wellbanker Credem

• Federico Gerardini, responsabile direzione commerciale Zurich Bank

• Duccio Marconi, vicedirettore generale Mediobanca Premier

• Mario Ruta, vicedirettore generale Allianz Bank

• Nicola Viscanti, head of advisors Banca Widiba

• Stefano Volpato, direttore commerciale Banca Mediolanum

Modera Dario Donato, giornalista Tgcom24 e conduttore Mediaset.

La terza giornata

La mattina della terza giornata di ConsulenTia, il 21 marzo, si aprirà alle ore 9:30 con i saluti istituzionali di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, invitato in attesa di conferma, e proseguirà con tre convegni in cui si discuterà di educazione finanziaria, inclusione di genere e interazione generazionale.

21 marzo – Convegno “Non si nasce imparati”, ore 10 in Sala Sinopoli

Focus sull’educazione finanziaria.

Intervengono

• Dario Damiani, componente della 5ª Commissione permanente (Bilancio) Senato della Repubblica

• Claudio Durigon, sottosegretario Ministero del lavoro e delle politiche sociali

• Alma Foti, vicepresidente Anasf

• Mauro Maria Marino, presidente OCF

• Sergio Sorgi, fondatore di Progetica

Modera l’evento Sergio Luciano, direttore Economy.

21 marzo – Convegno “Consulenza, sostantivo femminile”, ore 11 in Sala Sinopoli

Focus sul concetto di alterità per valorizzare la prospettiva distintiva delle donne nella professione.

Intervengono

• Maurizia Cacciatori, pallavolista

• Luigi Conte, presidente Anasf

• Vania Franceschelli, presidente Fecif

• Monica Pompozzi, segretaria con funzioni di vicario del comitato nazionale Anasf giovani

• Paola Profeta, prorettrice per la diversità, inclusione e sostenibilità e professoressa ordinaria di scienza delle finanze Università Bocconi

• Maria Paola Toschi, global market strategist J.P. Morgan Asset Management

Nel corso del convegno si terrà la premiazione della X edizione della borsa di studio Anasf-J.P. Morgan Asset Management, dedicata quest’anno per la prima volta alle sole neo-consulenti finanziarie. Andrea Aurilia, country manager Italy J.P. Morgan Asset Management, e Luigi Conte, presidente Anasf, premieranno le vincitrici Greta Belotti, consulente finanziaria Finecobank, e Silvia Meletti, consulente finanziaria Fideuram.

Modera Germana Martano, giornalista economico finanziaria.

21 marzo – Convegno “La forza delle connessioni”, ore 12:00 in Sala Sinopoli

Focus sull’interazione generazionale tra professionisti per offrire ai risparmiatori maggiore solidità ed efficienza della prestazione consulenziale.

Intervengono

• Benedetta Balestri, co-fondatrice e managing director One Shot Group

• Filippo Barbero, comandante di aeroplani di linea

• Giuseppe Gambacorta, coordinatore comitato nazionale Anasf giovani

• Josefa Idem, co-fondatrice Youth Lab, FIGC

• Ferruccio Riva, vicepresidente vicario Anasf

• Walter Rizzetto, presidente XI Commissione lavoro pubblico e privato Camera dei Deputati

• Chiara Tenerini, XI Commissione lavoro pubblico e privato Camera dei Deputati

Modera l’evento Jole Saggese, caporedattrice Class Cnbc.

Tutti i convegni Anasf sono accreditati per il mantenimento delle certificazioni Efpa. Per il programma completo visitare il sito di ConsulenTia.