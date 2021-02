ConsulenTia 2021 scalda i motori per l’edizione digitale

Scalda i motori ConsulenTia 2021, l’evento annuale dell’Anasf dedicato ai professionisti della consulenza finanziaria che si terrà il 23 febbraio online, in diretta streaming.

“A meno di due settimane da ConsulenTia 2021 – Dove l’energia incontra la sostenibilità, crescono le aspettative e l’interesse dei consulenti finanziari sui temi definiti per l’edizione del 23 febbraio”, commenta il Direttore Generale Anasf Germana Martano, “e il motivo è che il consulente finanziario è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale, ovvero quello di promuovere oltre che informare i propri clienti sugli investimenti sostenibili, e per intraprendere questo percorso è necessaria una formazione di alta qualità, ragione per cui Anasf ha scelto di svolgere un ruolo prìncipe per il trend del momento, focalizzando il primo evento del 2021 sui temi SRI. Con piacere rilevo che anche le società sponsor dell’evento ci seguono su questo percorso, avendo definito i loro interventi proprio sui temi ESG”.