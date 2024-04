Consulenti finanziari, Poste accelera sul reclutamento

Lo aveva annunciato qualche giorno fa l’a.d. Matteo Del Fante in occasione della diffusione dell’ultimo piano strategico 2023-2028, The connecting platform e ora arriva la conferma. Poste Italiane punta sulla consulenza finanziaria e ricerca professionisti in tutta Italia.

Poste Italiane assume consulenti finanziari

Se hai voglia di costruirti un futuro da protagonista, se credi nelle tue capacità e nell’impegno, con noi puoi intraprendere uno stimolante percorso di formazione dedicato e sviluppo professionale basato sul merito. Che tu sia un neolaureato o un professionista con abilitazione Ivass/Mifid o con esperienza anche in altro settore ma con interesse per i mercati e gli strumenti finanziari questa è l’opportunità per te.

Così si legge sul sito di Poste dedicato alla ricerca di nuovi consulenti finanziari, la cui attività, orientata alla fidelizzazione e valorizzazione del cliente, viene svolta all'interno delle sale consulenza in uno dei 4.250 uffici postali e rappresenta l'architrave del modello di consulenza sul canale fisico.

Entro il 13 maggio 2024 sarà possibile presentare la propria candidatura online sul sito di Poste Italiane oppure, per chi volesse approfondire i contenuti del ruolo e dell’offerta di Poste Italiane e rivolgere le domande direttamente ai recruiter, dopo aver inserito la candidatura e, in relazione alle specifiche esigenze aziendali, entro il mese successivo a quello di scadenza dell’annuncio, si potrà essere contattati a mezzo mail per partecipare ad un Virtual Recruiting Day, evento online di presentazione dell’azienda.

In caso di superamento dell’iter selettivo, l’assunzione avverrà con un contratto di lavoro dipendente full time (36 ore settimanali su 6 giorni lavorativi) e la retribuzione sarà commisurata al livello di esperienza maturata, secondo quanto previsto dal CCNL di Poste Italiane. Il programma di inserimento prevede:

un percorso di formazione dedicato realizzato dalla nostra struttura di Corporate University;

la gestione ed ampliamento di un portafoglio clienti di Poste Italiane.

Chi può partecipare alla selezione

I candidati ricercati da Poste devono essere:

laureati o laureandi (triennale o magistrale);

in possesso di ottime capacità relazionali e predisposizione all’apprendimento continuo;

pronti ad ascoltare e comprendere i bisogni dei clienti;

pronti ad affrontare le sfide con proposte innovative;

interessati al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e gli investimenti;

predisposti per il lavoro in autonomia/di gruppo e per lavorare su obiettivi commerciali sfidanti;

in possesso di una buona conoscenza del pacchetto Office.

Costituiranno titoli preferenziali:

il possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche;

conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari, assicurativi e di finanziamento;

conoscenza e competenza delle normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (direttiva MIFID II) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva IDD).

Le regioni/province interessate dalla selezione

La ricerca è attiva nelle Regioni/Province di seguito indicate: