Consulenti finanziari: nella unit di Allianz Bank anche gli Amundi ETF

Allianz Bank Financial Advisors e Amundi ETF hanno creato “Amundi ETF Solutions”, l’innovativa soluzione che investe in fondi ETF all’interno della piattaforma Unit Linked Challenge Private di Darta Saving Life Assurance dac, la compagnia irlandese interamente controllata dal Gruppo Allianz, e distribuita dai Financial Advisors di Allianz Bank.

Amundi ETF Solutions, resa disponibile per la clientela della banca a partire dal 7 ottobre, è una soluzione di investimento che consente agli investitori di accedere alla performance generata dal team di gestione Multi Asset di Amundi SGR, responsabile delle scelte di asset allocation implementate partendo da un universo di investimento molto ampio e diversificato, interamente composto da ETF azionari ed obbligazionari di Amundi.

Fannie Wurtz, Head of Amundi ETF, Indexing & Smart Beta ha affermato: “Gli ETF sono strumenti di allocazione sempre più apprezzati perché consentono di comporre un portafoglio altamente diversificato per rispondere ai bisogni degli investitori. Siamo onorati del fatto che Allianz Bank abbia selezionato gli ETF Amundi per offrire ai propri Clienti un prodotto di investimento di qualità ed innovativo.”