Consulenti finanziari: cresce raccolta netta. Da inizio anno oltre 100mila nuovi clienti

Positiva la raccolta netta per le reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede nel mese di settembre quando, come rivela Assoreti, raggiunge quota 2,1 miliardi di euro.

Se nel mese si segnala una flessione pari al 16,6% dei volumi di raccolta, il confronto tendenziale è positivo segnando +33,0%, consolidando così un processo di crescita osservato da inizio anno.

Da gennaio, si legge nella nota di Assoreti, le reti hanno archiviato una raccolta netta pari a 30,9 miliardi di euro, in aumento del 26,3% rispetto ad un anno fa.

Guardando alla distribuzione delle risorse nette si nota una certa equità: i volumi realizzati sui prodotti del risparmio gestito i volumi realizzati sui prodotti del risparmio gestito ammontano a 1,1 miliardi di euro (pari al 51,8% del totale), mentre quelle confluite sulla componente amministrata del portafoglio si attesta a 1 miliardo di euro.

Consulenti, liquidità sui conti correnti a 1,1 mld

Guardando nel dettaglio al risparmio gestito, il bilancio mensile si conferma positivo per le gestioni collettive aperte di diritto estero (323 milioni) e per i fondi chiusi mobiliari (31 milioni).

Le risorse nette destinate al comparto assicurativo/previdenziale ammontano a 569 milioni di euro e coinvolgono principalmente le unit linked (311 milioni) e le polizze multiramo (159 milioni).

Il saldo delle movimentazioni complessive effettuate sulle gestioni patrimoniali individuali è positivo per 304 milioni di euro.

In merito al risparmio amministrato invece la liquidità confluita sui conti correnti e depositi è pari a 1,1 miliardi di euro, alimentata anche dall’acquisizione di nuova clientela. Il bilancio mensile relativo agli strumenti finanziari amministrati è a -83 milioni di euro.