Consulenti finanziari: Allianz Bank, raccolta primi sette mesi 2019 a 1,7 mld di euro (+3,7%)

Novità per Allianz Bank Financial Advisors che ha chiuso i primi sette mesi del 2019 con una raccolta netta pari a 1,7 miliardi di euro, confermandosi tra le realtà più performanti nel panorama delle banche reti. La banca italiana del Gruppo Allianz, guidata dall’amministratore delegato Paola Pietrafesa, ha registrato una crescita della raccolta netta del 3,7% sulle masse a fine dicembre 2018. La voce relativa alla raccolta gestita, pari a 1,33 miliardi di euro da inizio anno e a 382 milioni nel solo mese di luglio, ha inciso in misura preponderante sul risultato del periodo considerato, che ha consentito alla banca di posizionarsi al primo posto in termini di raccolta qualificata, sostenuta in particolare dal contributo della rete in force, su risparmio gestito e prodotti Vita unit linked.

“I dati dei primi sette mesi dell’anno confermano la solidità della nostra banca e la continuità con cui la clientela, mese dopo mese e anno dopo anno, ci accorda totale fiducia nell’amministrazione e gestione del proprio patrimonio, grazie a una rete di professionisti di grande esperienza e competenza.

La nostra clientela, così come tutti i nostri consulenti, Private e Wealth, apprezzano i numerosi vantaggi di appartenere a un gruppo leader mondiale come Allianz: solidità patrimoniale, eccellenza ed expertise globale, partnership di altissimo standing e reputation tra le più elevate in assoluto” ha commentato Mario Ruta, Direttore Commerciale di Allianz Bank Financial Advisors.

Dopo i numerosi traguardi raggiunti nell’anno precedente, segnato dall’arricchimento dell’offerta di servizi con il lancio di Allianz Wealth Protection, il modello di servizio che coniuga le caratteristiche del wealth management alle esigenze di protezione tipiche della clientela HNWI, e dall’avvio dell’Allianz Bank Business School, la prima parte del 2019 è stata segnata in particolare dalla nuova organizzazione della struttura manageriale, alla guida della rete di 2.300 consulenti finanziari presenti in Italia e capitanata dal direttore commerciale Mario Ruta, e dalla continua innovazione e diversificazione della gamma di prodotti e strumenti a supporto della rete per migliorare e sviluppare ulteriormente il proprio network clienti.

In particolare, a luglio è stata rafforzata la piattaforma Unit Linked di Darta Saving Life Assurance dac distribuita da Allianz Bank Financial Advisors, Challenge Pro. Un cambiamento importante, frutto del costante impegno di Allianz Bank Financial Advisors nel continuo miglioramento della propria gamma, avvalendosi di team di professionisti dedicati all’ideazione, progettazione e sviluppo di nuovi prodotti e strumenti, con l’obiettivo di offrire alla propria clientela soluzioni all’avanguardia.