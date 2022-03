Consulenti finanziari, a gennaio raccolta netta pari a 3,8 mld

Nel primo mese dell’anno i consulenti finanziari italiani hanno messo a segno una raccolta netta pari a 3,8 miliardi di euro (+2%). Lo ha reso noto Assoreti. La crescita della raccolta è riconducibile soprattutto alla componente amministrata del portafoglio, sia per la parte finanziaria sia per la liquidità, e ai prodotti assicurativi/previdenziali. In flessione invece la raccolta netta su fondi comuni e gestioni individuali.

Le dinamiche osservate nel mese si traducono in volumi di raccolta positivi sui prodotti del risparmio gestito, pari a 1,6 miliardi di euro (-28,8% a/a) ed in movimentazioni nette sui prodotti amministrati prossime ai 2,2 miliardi (+51,9% a/a).

Risparmio gestito, bene la componente assicurativa

Secondo Assoreti il 73,1% degli investimenti netti realizzati a gennaio nel comparto gestito coinvolge la componente assicurativa/previdenziale; i versamenti netti ammontano a 1,2 miliardi di euro (+9,4% a/a) e si concentrano sulle unit linked (700 milioni) e sulle multiramo (428 milioni).

Il bilancio delle gestioni patrimoniali individuali è positivo per 376 milioni di euro (-15,1% a/a); le sottoscrizioni nette sulle gestioni patrimoniali in fondi raggiungono i 380 milioni di euro mentre il saldo sulle gestioni patrimoniali mobiliari è negativo per 4 milioni.

La distribuzione diretta di quote di fondi comuni determina volumi di raccolta netta per soli 66 milioni di euro (-91,4% a/a). Seppur di poco, sui fondi comuni si osserva la prevalenza dei riscatti (-8 milioni) mentre il bilancio dei fondi chiusi mobiliari è positivo per 74 milioni.

Il contributo mensile delle reti di consulenza finanziaria al sistema dei fondi comuni raggiunge i 1,5 miliardi di euro, grazie soprattutto alla distribuzione indiretta di quote, e risulta pari al 29,2% dei volumi totali dell’industria (5,3 miliardi).

Risparmio amministrato, cresce la liquidità

Secondo i dati evidenziati da Assoreti il saldo delle movimentazioni realizzate sugli strumenti finanziari amministrati è positivo per 309 milioni di euro (+165,3% a/a) mentre la raccolta di liquidità si attesta a circa 1,9 miliardi di euro (+41,8%).