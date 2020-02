Congresso Anasf, in testa la Lista 1 guidata da Conte

L’ufficializzazione arriverà martedì 18 febbraio nel corso del Comitato Esecutivo Anasf ma, secondo le indiscrezioni che circolano tra gli addetti ai lavori, la maggioranza relativa dei consulenti finanziari iscritti all’Anasf avrebbe espresso la propria preferenza per la Lista 1 “Insieme per crescere” in vista del Congresso Nazionale che si terrà dal 13 al 15 marzo 2020 a Solbiate Olona (VA).

Sono stati 7.358 i soci (il 70% degli aventi diritto) che hanno espresso la propria preferenza votando online attraverso la piattaforma di Eligo per eleggere i 161 delegati che parteciperanno al XI Congresso Nazionale e che a loro volta nomineranno i 25 componenti del Consiglio Nazionale, al cui interno saranno scelti i 9 membri del Comitato Esecutivo e il presidente.

Se il dato venisse confermato, il prossimo successore di Maurizio Bufi potrebbe essere il capolista della Lista 1 Luigi Conte, consulente finanziario di Fineco e attuale vicepresidente vicario dell’Associazione di rappresentanza dei consulenti finanziari.