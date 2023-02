Come investono i miliardari?

Il 2022 ha visto un aumento della ricchezza per gli ultra-high-net-worth individual (UHNWI), ovvero i miliardari, con un patrimonio netto elevato. Così emerge dall’ultimo “Wealth Report”, pubblicato di recente da Knight Frank. Secondo lo studio, quattro su dieci UHNWI hanno visto salire la propria ricchezza nel 2022.

E questo nonostante la “Permacrisi” – definizione del “Collins English Dictionary” del periodo di costante instabilità e incertezza che stiamo vivendo. Secondo gli esperti del mercato e i dati raccolti dall’Attitude Survey, sondaggio condotto dall’agenzia lo scorso novembre su oltre 500 investitori tra banchieri, consulenti finanziari e family officer (gestori di patrimoni familiari), coloro che hanno visto una riduzione della ricchezza l’hanno attribuita ai mercati azionari e finanziari e, più in generale, ai movimenti dei tassi di interesse.

I miliardari puntano sul real estate

Dalla ricerca emerge che, nonostante l’instabilità economica degli ultimi tempi, più di due terzi degli intervistati si aspetta un aumento della ricchezza dei propri clienti nel 2023: incremento moderato, come indicato dal 47% dei rispondenti, oppure significativo, come affermato dal 21%.

In questo scenario, il real estate si riconferma la migliore opportunità di investimento per il 46% degli intervistati, seguito dalla tecnologia (per il 31%) e dal mercato azionario (per il 28%).

Il real estate rappresenta una vera e propria opportunità per gli UHNWI. A livello globale, un intervistato su cinque sta pianificando investimenti diretti nel settore immobiliare per il 2023, mentre il 13% è alla ricerca di opportunità indirette. Il dato è abbastanza in linea con il 20% dello scorso anno, riconfermando l’attrattiva del mercato nonostante l’incertezza economica.

Salute, logistica/industria, uffici, affitti privati, e hotel/svago: questi i segmenti dell’immobiliare più interessanti del 2023 per circa un terzo degli intervistati. A fronte di un investimento immobiliare, gli acquirenti prendono sempre più in esame fattori come fonti energetiche (il 57%), opportunità di ristrutturazione (il 33%) e materiali utilizzati.

Le prime e le seconde case rappresentano un terzo della ricchezza dei miliardari a livello globale. In media, più di un quarto di esse si trova al di fuori del territorio di residenza, soprattutto per quanto riguarda individui alto spendenti del Medio Oriente. A livello globale, la media delle case di proprietà degli UHNWI è di 4,2 e addirittura di 5 in Asia, trend che dimostra il forte interesse in generale nei confronti degli immobili.

Inoltre si prevede che gli alti tassi di interesse comporteranno un rallentamento della domanda nel mercato immobiliare residenziale per il 2023. Il 15% degli UHNWI sta cercando una casa da acquistare contro il 20% dell’anno precedente. I compratori più attivi si trovano in Medio Oriente. Inoltre, secondo il sondaggio, Stati Uniti, Regno Unito e Spagna sono le tre migliori location per acquistare una casa. Australia e Francia completano la classifica delle top 5.

I passion asset

L’arte è destinata a rimanere nel 2023 l’investimento più ricercato in termini tra i passion asset per i miliardari, con il 59% che probabilmente effettuerà un acquisto in questo ambito. Seguono gli orologi (per il 46% dei rispondenti) e il vino (39%). Per budget, l’arte è nuovamente al primo posto, seguita da auto d’epoca e vino.

I principali rischi nel 2023 sono per il 67% l’inflazione, mentre per il 59% i tassi di interesse e per il 53% i rischi politici e geopolitici.

Dall’Attitude Survey inoltre emerge che gli spostamenti a livello globale sono stati rallentati dalla pandemia, ma le persone desiderano ancora viaggiare. Il 13% degli UHNWI sta pianificando una richiesta per un doppio passaporto o una doppia cittadinanza (dato lievemente in calo rispetto al 15% del Wealth Report 2022).

La ricerca rivela infine che gli UHNWI sono nettamente diversi sia per provenienza che per assetto sociale e più di un quinto degli investimenti degli intervistati sarà destinato agli immobili commerciali.