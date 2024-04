Come investire in arte?

Investire in arte attira sempre di più coloro che cercano di diversificare i loro portafogli. Ma perché investire in questo particolare mercato e come orientarsi in questo mercato complesso per realizzare un investimento redditizio limitando i rischi?

Investire in opere artistiche è un’esperienza che offre vantaggi estetici, culturali e finanziari. Che siate appassionati di arte contemporanea o attratti dalla performance che può generare, una strategia ben informata ed eseguita con cautela può portare a un investimento di successo.

Investire in arte: i vantaggi

Investire in arte non è solo una questione estetica: è una strategia di investimento seria che offre diversi vantaggi.

Diversificazione del portafoglio

L’arte non è generalmente correlata ai mercati finanziari tradizionali, offre stabilità in tempi di turbolenza economica e ha dinamiche proprie.

Guadagni in conto capitale a lungo termine

Le opere ben scelte possono apprezzarsi notevolmente nel tempo, come dimostra la continua crescita di questo mercato.

C’è poi chi ha già un’opera appesa sulla parete di casa e vorrebbe rivenderla. La migliore possibilità di ottenere un guadagno è rappresentata da una casa d’aste che in genere applica una tariffa compresa tra il 5% e il 25% del prezzo di vendita per la messa all’asta dell’opera, mentre i siti fai-da-te tendono a far ricavare meno denaro.

L’arte è un investimento a lungo termine e, sebbene il mercato dell’arte possa essere stabile o mostrare grandi ritorni sull’investimento durante i periodi di boom, è possibile che il mercato dell’arte sia in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti.

Vantaggi fiscali

In alcuni Paesi, l’investimento in opere d’arte offre una tassazione più leggera, che può essere vantaggiosa. Tuttavia è bene precisare che è sempre fondamentale investire non per i vantaggi fiscali, ma per le sue qualità di rendimento e di limitazione del rischio intrinseco.

Rischi dell’investimento in opere d’arte

Costi e commissioni

Si sente sempre parlare di qualcuno che spende pochi soldi in un mercatino dell’usato e scopre un pezzo raro o che trova qualcosa in soffitta e lo vende per una fortuna. Questo accade, ma non è detto che accada spesso. Se dolete davvero fare soldi con gli oggetti da collezione, dovete spendere soldi per oggetti di valore.

Se avete intenzione di tenere questi oggetti per molto tempo, probabilmente il loro valore si rivaluterà. Ma non è una garanzia. È sempre possibile che si spenda una grande quantità di denaro e non si veda mai un ritorno.

C’è poi da considerare le spese per un’assicurazione, così anche per la manutenzione e il restauro.

Investire in belle arti può essere un buon investimento per alcuni, ma è un’impresa rischiosa. Non è garantito che tutte le opere d’arte si rivalutino, quindi un investitore non può mai essere sicuro del valore futuro dell’opera che sta acquistando. L’arte rara è più preziosa, soprattutto se si tratta di un pezzo originale piuttosto che di una riproduzione. L’arte e gli artisti entrano ed escono di moda, quindi anche il tempismo è sempre un fattore determinante.

Come investire in arte?

Chi vuole investire in arte ha delle domande da porsi. In primo luogo quale artista scegliere per l’investimento.

La scelta degli artisti, delle opere e del loro periodo è fondamentale. Infatti, le dinamiche di evoluzione dei prezzi, e quindi del mercato, non sono le stesse. Inoltre, il lavoro di valutazione deve essere adattato a ciascun periodo e a ciascun artista per essere più efficace.

Sebbene l‘arte contemporanea offra un’infinità di nuove espressioni e forme, si assiste a un rinnovato interesse per l’arte classica e moderna, spesso considerata il fondamento di ogni collezione prestigiosa.

Nell’ultimo periodo si assiste ad un emergere dell’arte digitale. Le NFT e le opere d’arte digitali hanno fatto irruzione nel mondo dell’arte, offrendo opzioni di investimento innovative. L’NFT, acronimo di Non-Fungible Token, è un certificato di autenticità digitale, che attesta le caratteristiche, l’originalità e la proprietà di un bene materiale o digitale. Si tratta di uno strumento utile per tracciare la proprietà di file digitali.

Tuttavia, bisogna fare attenzione all’estrema volatilità di questa forma d’arte e non confondere il contenuto artistico con la forma di certificato che è l’NFT.

Un settore spesso trascurato dagli investitori tradizionali è quello degli artisti a metà carriera, che possono offrire un notevole potenziale di crescita.

Come iniziare a investire in arte

Per iniziare a investire in arte, si può dare un’occhiata a ciò che è disponibile nelle aste d’arte online, visitare le fiere d’arte e iscriversi a piattaforme, che vendono pezzi d’arte, consentendo agli investitori di entrare a prezzi accessibili piuttosto che dover acquistare intere opere d’arte.

I galleristi vi diranno che l’acquisto di opere artistiche è una decisione emotiva, ma non cadete in questa logica se state pensando a un investimento. Fate ricerche su tutti gli artisti viventi che catturano la vostra attenzione. Informatevi sulla loro formazione, sulle loro commissioni e sulle loro mostre.

Visitate regolarmente i musei, le gallerie e le istituzioni artistiche della vostra zona e se state pensando a un pezzo di un artista famoso, chiedete una valutazione. Cercate la qualità e non acquistate oggetti in cattive condizioni.

L’arte può essere un buon investimento per chi ha la comprensione e il denaro per investirvi. Detto questo, investire in arte può essere rischioso, poiché è difficile stabilire quale arte si apprezzerà e quanto si apprezzerà. Ma inserita in un portafoglio ben bilanciato, l’arte può essere una componente essenziale della diversificazione.