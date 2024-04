Mercato delle aste d’arte: le opere più costose vendute nel 2023

La commistione tra virtuale e presenza nelle aste, la così detta “asta ibrida”, rimane un’ottima alternativa che consente di sfruttare al meglio il potenziale del web. Il totale di vendite su piattaforme nel 2023 rimane superiore di oltre il 300% rispetto al 2019, confermando che l’approccio del mercato alle vendite virtuali è cambiato per sempre21.

Responsabilità ambientale, sociale e beneficienza:

Dal 2020, quando la pandemia ha messo in stand by il calendario di eventi, fiere, mostre ed inaugurazioni che muoveva migliaia

di operatori, esperti e appassionati d’arte da una parte all’altra del globo, è emersa la possibilità di ripensare il sistema dell’arte in un’ottica di maggiore sostenibilità, in linea con la crescente attenzione internazionale nei confronti del tema, che riguarda trasversalmente tutti i settori dell’economia. Facendo seguito ad alcune iniziative “pioniere” in questo senso, tra cui la Gallery Climate Coalition, che si focalizza sulla misurazione e mitigazione della carbon footprint degli operatori di settore22 per contribuire nella lotta al cambiamento climatico, Christie’s è stata la prima casa d’aste internazionale ad impegnarsi a raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2030, avviando la redazione di un Bilancio di sostenibilità e promuovendo collaborazioni per mitigare gli impatti sull’ambiente23. Sotheby’s ha invece lanciato nel 2022 “Sotheby’s Impact”, il proprio programma d’impegni per rendere il mondo dell’arte e del lusso più inclusivo, sostenibile e collaborativo.

NewYork e Asia alla guida del mercato

New York ha confermato il suo primato indiscusso per il mercato dell’arte internazionale, essendo la piazza in cui le major hanno presentato le i cataloghi più prestigiosi, seppur il clima di assestamento diffuso abbia fermato moltissime aggiudicazioni vicino alle stime basse, probabilmente condizionate anche dallo scenario economico e geopolitico incerto a livello globale25. Dopo tre lunghi anni di chiusura causa pandemia, Hong Kong è finalmente tornata alla sua internazionalità26 con l’edizione di Art Basel Hong Kong che ha attratto circa 85.000 visitatori, ribadendo il suo ruolo di principale hub per il mercato asiatico, con vendite a collezionisti e musei provenienti da tutti i paesi dell’area, soprattutto Giappone e Corea.

Cresce Parigi, Italia in difficoltà

Da quando il Regno Unito ha ufficialmente lasciato l’Unione Europea nel gennaio 2020, l’economia londinese sembra aver perso il suo slancio. L’anno scorso il suo mercato azionario ha ceduto la sua posizione di leader europeo a Parigi, e si dice che

lo shopping turistico locale sia sul punto di scendere al di sotto di quello di Parigi e Milano. Anche il mercato dell’arte della città è in dubbio, soprattutto dopo il lancio di Paris+ da parte di Art Basel. Ma se la Brexit, si è concatenata con la pandemia e con la forte impennata infettiva a seguito del conflitto ucraino indebolendo di fatto la Gran Bretagna a livello economico, rimane centrale il ruolo di Londra (seppur ridimensionato) come secondo maggior hub internazionale nel mercato artistico. Come già previsto nelle precedenti edizioni del Report, Parigi ha visto crescere la propria rilevanza in termini di mercato, anche grazie ad una manovrafinanziaria che ha portato ad un abbassamento dell’IVA per le transazioni di opere d’arte al 5,5%. Anche l’Italia sta lavorando per rivitalizzare il suo ecosistema artistico attraverso un disegno di legge che semplifica le procedure per la circolazione di beni culturali, oggetti d’antiquariato e da collezione, prevedendo anche agevolazioni fiscali, per cercare di competere con il mercato francese (se non sopravvivere).