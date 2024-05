Wall Street Italia, il sommario del magazine di maggio 2024

È online sull’App in formato digitale, e tra qualche giorno anche nelle edicole italiane, il numero di maggio 2024 del magazine Wall Street Italia, il mensile di economia, consulenza finanziaria e investimenti (clicca qui per abbonarti).

La cover story

La storia di copertina dal titolo “Con questi numeri cosa fare” è dedicata a uno dei temi di maggiore attualità nel panorama finanziario: la crescita della spesa pubblica italiana nei prossimi anni. Il nostro direttore Leopoldo Gasbarro ha sottolineato con un’analisi l’importanza del consulente finanziario per le famiglie in tale scenario per mantenere intatto il tenore di vita.

Il dossier

Nel dossier dal titolo “Quelli che fanno bene le cose” abbiamo approfondito alcune storie di eccellenza dell’imprenditoria italiana. Esempi di creatività e resilienza che contribuiscono ad alimentare l’immaginario sul nostro Paese anche e sopratutto oltreconfine.

La genialità di questi imprenditori, tuttavia, cozza con le scelte finanziarie degli italiani: siamo quelli che spendono di più in Europa per i giochi d’azzardo. Abbiamo interpellato alcuni esperti per illustrare che le soluzioni per utilizzare in maniera più proficua e redditizia i propri risparmi ci sono. Affidarsi alla lotteria, non rappresenta neppure l’ultima spiaggia.

Advisory

La sezione Advisory si apre con un’intervista a Luca Comunian, manager di Bnp Paribas che ci ha illustrato le strategie più indicate per investire con i certificati seguendo i principi di una sana diversificazione.

Poi abbiamo intervistato Gabriele Alberici di Generali Investments, che ha illustrato la sua view su bond e immobiliare. E inoltre, abbiamo analizzato la carenza di professionisti nella consulenza finanziaria. Una realtà che apre scenari futuri poco rassicuranti per i risparmiatori del Bel Paese.

Private banking

Per il segmento private è sempre più dirompente e corposa l’integrazione con il mondo digital. La tecnologia può spingere ulteriormente la crescita del Wealth Management, blindando i patrimoni dei super ricchi anche nell’era dell’intelligenza artificiale. Ne parlano l’esperto Giovanni Andrea Incarnato di EY in un’intervista e AIPB.

Tax & Legal

Anche le criptovalute sono tenute a confrontarsi con l’Erario. L’avvocato Vittorio Emanuele Falsitta di VEF&P SpA ha spiegato quali sono le strade fiscali da seguire per gli investitori.

Assicurazioni

Le aziende agricole devono cautelarsi contro i rischi in costante aumento legati ai fenomeni estremi naturali. Ne abbiamo parlato con Tommaso Ceccon di Generali Italia, il quale ha approfondito e analizzato due soluzioni assicurative utili a tutelare il patrimonio, l’attività e la sicurezza digitale di tali imprese.

Investimenti

Société générale ha illustrato nel dettaglio la sua gamma di certificati, ricca di soluzioni utili a soddisfare tutte le esigenze degli investitori.

L’oro, bene rifugio per eccellenza, è tornato a viaggiare sui massimi e secondo l’analista Mazziero può toccare nuovi picchi nel 2024. Vontobel presenta un nuovo prodotto: un Tracker Certificate che offre agli investitori un facile accesso al settore della robotica medica. Infine Acepi ci parla di come investire sui trend futuri con i Mini Future Certificate su Etf.

Impresa

La tecnologia aiuta le imprese a implementare la gestione degli aspetti finanziari. Lo racconta Nicola Occhinegro CEO di Finanza.tech, importante realtà del segmento fintech, parlando della nuova piattaforma lanciata dal gruppo per supportare le aziende nell’ambito finance.

Con gli esperti di Infinance abbiamo esaminato gli strumenti di pianificazione finanziaria che possono aiutare le imprese ad evitare la crescita dei crediti deteriorati.

Real Estate

Con gli esperti di Gabetti abbiamo esaminato il mercato degli immobili in Italia, analizzando quelle che sono le possibilità di crescita del mercato in alcune zone del Paese.

Lifestyle

Di profumi, auto di lusso, trench coat, orologi e molto altro ne abbiamo parlato ampliamente nella sezione dedicata al lifestyle.