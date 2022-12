Circle: salta la quotazione in borsa dopo il crollo di FTX

Circle fa buon viso a cattivo gioco dopo il fallimento del suo piano posticipato da 9 miliardi di dollari di quotarsi in borsa tramite la Spac (Special Purpose Acquisition Vehicle) Concord Acquisition Group. La pietra tombale sull’accordo è stata messa dall’incapacità di Concord di realizzare la business combination entro la scadenza del 10 dicembre 2022, prevista dalle regole della società di acquisizione speciale. Jeremy Allaire, l’amministratore delegato, ha dichiarato:

“Siamo dispiaciuti che la transazione proposta sia scaduta, ma il fatto di diventare una società quotata rimane parte della strategia principale di Circle per migliorare la fiducia e la trasparenza, che non è mai stata così importante”.

Si potrebbe sostenere che questa proposta di acquisizione, che avrebbe visto Circle operare alla Borsa di New York, non sarebbe mai sopravvissuta al crollo del mercato delle criptovalute. Forbes ha riferito in ottobre che Concord aveva intenzione di posticipare l’acquisto di Circle Internet Financial, già ritardato, alla fine di gennaio.

Come si è mossa la Sec

All’epoca, Circle aveva lasciato intendere che la lentezza era dovuta ai ritardi della Securities and Exchange Commission (SEC). Ha dichiarato un portavoce dell’azienda:

“Circle continua a collaborare con la Sec per completare il processo di qualificazione, in attesa di diventare una società quotata in borsa. Apprezziamo il fatto che la Sec sia scrupolosa nel gestire le imprese che desiderano la fiducia, la trasparenza e la responsabilità che derivano dall’essere una società pubblica”.

Questa notizia arriva dopo il ritardo di giugno, che aveva spostato la data di chiusura al 10 dicembre. Data l’esitazione della Sec nell’abbracciare le criptovalute, notoriamente si è rifiutata di approvare un solo fondo negoziato in borsa basato sui prezzi spot, nonostante le decine di domande presentate da varie società di criptovalute al colosso degli investimenti Fidelity, l’improvvisa e catastrofica implosione dell’exchange FTX da 32 miliardi di dollari, avvenuta il mese scorso, ha reso altamente improbabile l’approvazione da parte dell’autorità di regolamentazione di qualsiasi operazione di Special Purpose Acquisitions Company (Spac) nel breve termine.

Inoltre, anche se l’operazione fosse stata possibile, sembra probabile che Concord avrebbe cercato di rinegoziare i termini alla luce delle turbolenze del mercato delle criptovalute.

Circle e l’enorme mercato delle stablecoin

Annunciata nel luglio 2021, la proposta di acquisizione assegnava a Circle una valutazione di 4,5 miliardi di dollari. I termini sono stati successivamente rinegoziati nel febbraio di quest’anno, raddoppiando il valore a 9 miliardi di dollari. Questo probabilmente ha avuto molto a che fare con la crescita vertiginosa della capitalizzazione di mercato di USDC, anch’essa raddoppiata nello stesso periodo di tempo fino a superare i 50 miliardi di dollari.

I valori di mercato delle stablecoin hanno un effetto diretto sulle entrate della società sottostante, poiché i fornitori come Circle possono investire il collaterale in titoli fruttiferi. Secondo l’ultima attestazione del revisore Grant Thornton di ottobre, Circle investe la maggior parte delle sue attività in buoni del tesoro statunitensi con scadenza non superiore a 90 giorni.

La gestione di una stablecoin può essere un’attività redditizia. Infatti, nel tentativo di attutire il colpo del fallimento dell’accordo, Circle ha colto l’occasione della cancellazione per annunciare di aver realizzato un utile di 43 milioni di dollari nel terzo trimestre, il primo periodo in attivo della sua storia. Questo risultato è stato ottenuto grazie a entrate e interessi per 274 milioni di dollari.

USDC sembrava avere ancora più vento in poppa a maggio, quando Tether, la stablecoin rivale e controversa con una capitalizzazione di mercato di 67 miliardi di dollari, è scesa brevemente dal suo peg di 1 dollaro su diverse borse fino a 95 centesimi, seguita da 16 miliardi di dollari di riscatti nel giro di pochi giorni. Gran parte di questo denaro è confluito in USDC, il cui valore di mercato è salito a 55 miliardi di dollari il 20 giugno da 48 miliardi di dollari il 9 maggio 2022.

Tuttavia, quando i mercati si sono stabilizzati nel corso dell’estate e i timori immediati sulla solvibilità di Tether, che non ha mai prodotto una revisione contabile, si sono dissipati, USDC ha iniziato a perdere un po’ di slancio.

Ora, con il crollo di FTX, il sentiment e il volume degli exchange di criptovalute sono ancora più bassi, poiché molti investitori stanno curando le loro perdite o aspettando di rientrare nel mercato. Sebbene USDC abbia resistito relativamente bene al crollo, con la sua capitalizzazione di mercato che è salita a 43 miliardi di dollari da 42 miliardi, potrebbe trovarsi di fronte a problemi di valutazione se la flessione dovesse persistere.

Dopo tutto, l’ultima volta che il prezzo del Bitcoin, attualmente pari a 17 mila dollari, è stato così basso, la capitalizzazione di mercato di USDC era di soli 2,7 miliardi di dollari.