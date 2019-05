Cinque spese da evitare se si vuole fare crescere il patrimonio

Accumulare ricchezza non dipende solo dall’ammontare delle entrate, ma anche da un’attenta politica di ridimensionamento dei costi. Un primo passo per incrementare il saldo del conto corrente è dunque quello di eliminare i costi superflui, soprattutto quando offrono poco o nessun beneficio in cambio.

Secondo un articolo pubblicato su FoxBusiness, ecco le cinque spese che ha senso eliminare fin da ora: