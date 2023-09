Cinque regole fondamentali per sopravvivere all’inflazione

L’inflazione continua ancora a pesare sulle tasche dei consumatori. È vero, nel nostro paese inizia a rallentare. Ma troppo lentamente. Se ne accorgono le famiglie che devono andare a fare la spesa: l’indice dei prezzi al consumo dei generi alimentari, nonostante la frenata di agosto, rimane comunque alta.

Ma come si fa a sopravvivere all’inflazione? Quali accorgimenti è necessario adottare per affrontare un costo della vita sempre più alto? A fornire alcune indicazioni dettagliate su come superare l’inflazione record ci arrivano dai consulenti finanziari.

Come difendersi dall’inflazione

A fornire alcune indicazioni su come difendersi ci hanno pensato alcuni consulenti finanziari, i quali, intervistati da Insider, hanno fornito alcune indicazioni su come gestire i propri risparmi e il proprio denaro per affrontare in maniera intelligente l’inflazione. E soprattutto per evitare di farsi trovare impreparati.

Attenzione a dove tiene il denaro

Il primo passo da effettuare è comprendere quando si avrà bisogno dei propri risparmi. Nel caso in cui si prevede che non servano per una spesa importante nell’arco di un anno, è meglio tenerli in un conto di deposito ad alto rendimento.

Malik S. Lee, consulente finanziario che opera ad Atlanta, ritiene che, con ogni probabilità questi conti siano destinati ad aumentare i loro tassi parallelamente agli aumenti decisi dalle banche centrali. Nel caso si preveda di utilizzare i risparmi nell’arco dei prossimi uno o tre anni, secondo Lee è meglio preferire le obbligazioni di risparmio.

Attenzioni alle riparazioni in casa

Per affrontare in maniera intelligente l’inflazione è necessario prestare la massima attenzione alle riparazioni e ai miglioramenti, che si ha intenzione di effettuare in casa.

Chloé A. Moore, consulente finanziario, spiega che molti suoi clienti hanno rimandato i lavori in casa per il costo dei materiali, che continua ad aumentare. Per il momento si stanno limitando ad effettuare delle riparazioni o degli aggiornamenti necessari, ma che comunque migliorano in maniera significativa la propria qualità di vita.

Riconsiderare l’acquisto della casa

A condizionare pesantemente l’ipotesi di acquisto di un immobile è sicuramente la questione dei tassi ipotecari. Nel momento in cui si volesse effettuare questo investimento è bene tenere a mente quanto le decisioni delle banche centrali possano andare ad incidere sui budget a disposizione delle singole famiglie.

Natalie Taylor, consulente finanziaria di Santa Barbara, in California, ha spiegato che sta aiutando i clienti a calcolare cosa comporterebbe l’aumento dei tassi ipotecari per i loro budget. In alcuni casi, i suoi clienti hanno deciso di rinviare in un secondo momento l’acquisto di un immobile attraverso un mutuo.

È importante conoscere le proprie spese

Fare la spesa in un momento in cui c’è l’inflazione alta può essere pericoloso. Soprattutto se il singolo consumatore non è a conoscenza di quanto stia spendendo di più rispetto al passato. Secondo Charles Weeks, consulente finanziario di Filadelfia, è importante tenere traccia delle spese effettuate.

Se non sai che stai spendendo 250 dollari al mese per la spesa, potresti non renderti conto del momento in cui arriverai a spendere 300 dollari – spiega Weeks -. Ma se conosci l’ammontare della tua spesa quotidiana, puoi capire quando i prezzi aumentano e adeguarti di conseguenza. Possibilmente riducendo o acquistando sostituti più economici.

L’inflazione è destinata a durare

Sembra che nessuno abbia intenzione di sentirlo, ma secondo Malcolm Ethridge, consulente finanziario che opera a Rockville nel Maryland, l’inflazione è destinata a durare. I prezzi elevati su cibo, gas e intrattenimento potrebbero durare ancora per un po’, probabilmente un altro anno o giù di lì.