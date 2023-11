Il tanto atteso incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente americano Joe Biden si avvicina. Xi Jinping è giunto a San Francisco, dove parteciperà al vertice Cina-Stati Uniti e al 30esimo incontro dei leader dell’APEC, come riportato da Xinhua. Accompagnano Xi il ministro degli Esteri, Wang Yi, e il membro del Comitato permanente dell’Ufficio politico centrale del Partito Comunista Cinese, Cai Qi.

Joe Biden aveva anticipato il suo interesse per l’incontro con Xi Jinping, definendolo come un’occasione costruttiva. Sarà il primo e unico bilaterale tra Xi Jinping e Joe Biden da quando sono entrambi presidenti. La conferma dell’incontro è giunta dopo le preparazioni svolte a Washington da Antony Blinken, segretario di Stato degli Stati Uniti, e Wang Yi, ministro degli Esteri cinese, in vista di questo vertice di alto livello.

Il dialogo tra i due leader, secondo la portavoce della Casa Bianca, sarà impegnativo ma cruciale, mantenendosi in un contesto in cui la politica nei confronti della Cina rimane caratterizzata da una “competizione intensa”, sinonimo di “intensa diplomazia”.

Il ruolo chiave della Cina nella guerra in Medioriente

L’attenzione degli Stati Uniti si è concentrata su Pechino, cercando di risolvere le tensioni, specialmente considerando l’attuale conflitto tra Israele e Hamas a Gaza. Gli USA sperano che la Cina utilizzi la propria influenza sull’Iran per dissuaderlo da una guerra e prevenire un conflitto regionale.

Biden e Xi si sono incontrati per l’ultima volta nel novembre dello scorso anno durante il G20 a Bali. In quell’occasione, concordarono di mantenere contatti regolari dopo anni di deterioramento delle relazioni bilaterali a causa di questioni come la guerra commerciale, la situazione a Taiwan e le tensioni nel Mar Cinese Meridionale. Tuttavia, questi sforzi sono stati compromessi a febbraio quando Washington ha accusato Pechino di aver inviato un pallone spia cinese nello spazio aereo statunitense.

L’epidemia cinese di Fentanyl ha contagiato gli USA

Oltre alla rilevanza geopolitica, il vertice tra Joe Biden e Xi Jinping potrebbe avere un impatto significativo nella lotta degli Stati Uniti contro l’epidemia di fentanyl, una droga potentissima. Secondo fonti informate, potrebbe essere annunciato un accordo in cui la Cina si impegna a stringere i controlli sulla produzione ed esportazione di questo oppiaceo sintetico.

La recente imposizione di sanzioni da parte dell’amministrazione Biden a società e individui cinesi collegati alla produzione e distribuzione di fentanyl evidenzia l’impegno degli Stati Uniti in questa lotta. L’accordo in discussione rappresenterebbe una vittoria per Biden, che ha posto la lotta contro gli oppiacei sintetici come una delle priorità della sua amministrazione in vista delle elezioni del 2024. Resta da vedere la reazione ufficiale all’accordo, ma il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, ha espresso ottimismo riguardo ai progressi su questa questione nella settimana in corso.