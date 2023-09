Chi sono i tennisti più pagati al mondo? La domanda diventa quanto mai attuale, nei giorni degli US Open. In cima alla classifica, fin dal lontano 2007, era Roger Federer. Ma quest’anno le cose sono cambiate: benché continui ad incassare la bellezza di 95 milioni di dollari ogni anno, il suo ritiro, che si è concretizzato nel corso del mese di settembre 2022, ha fatto sì che la classifica dei tennisti più pagati cambiasse.

Alcuni suoi rivali, oggi come oggi, sono riusciti a conquistare il podio. E a quanto sembra, ci sarebbe già un possibile erede, pronto e disponibile a rimpiazzarlo. Ma vediamo chi è.

I dieci tennisti più pagati al mondo

Ad essere diventato il numero uno, nella classifica dei tennisti più pagati al mondo, è Novak Djokovic. A decretarlo è la tradizionale classifica stilata da Forbes: Djokovic sale al primo posto grazie ai 38,4 milioni di dollari che ha guadagnato nel corso degli ultimi dodici mesi. Questo importo è al lordo delle tasse e delle commissioni previste per gli agenti. Per il momento non c’è nessun altro giocatore attivo che sia riuscito ad eguagliare i suoi introiti, che ammontano a 13,4 milioni di dollari quelli derivanti dai premi e di circa 25 milioni di dollari derivanti dai vari contratti di sponsorizzazione, compensi per apparizioni e i redditi derivanti dalle varie apparizioni.

Molto vicino al podio c’è Carlos Alcaraz, il quale è riuscito a battere Djokovic in un’epica finale di Wimbledon. Alcaraz, che ha conquistato il secondo titolo del grande Slam, ha incassato qualcosa come 31,4 milioni di dollari, dei quali 11,4 milioni derivano direttamente dal campo, mentre 20 milioni di dollari (la cifra è una stima) derivano dal fuori campo. Alcaraz ha registrato un’importante crescita rispetto allo scorso anno, quando si era piazzato al decimo posto, con un totale stimato pari a 10,9 milioni di dollari.

Il tennis femminile

Andando a dare uno sguardo, invece, al tennis femminile, anche Iga Swiatek ha registrato una crescita impressionante. È balzata alla terza posizione dei tennisti più pagati – l’anno scorso era fuori dalla top ten – guadagnando 22,4 milioni di dollari nel corso degli ultimi dodici mesi. Nella classifica si sono aggiunte tre esordienti:

Coco Gauff : settima posizione con 15,2 milioni di dollari;

: settima posizione con 15,2 milioni di dollari; Casper Ruud : in ottava posizione con 14,4 milioni di dollari;

: in ottava posizione con 14,4 milioni di dollari; Jessica Pegula: decima posizione con milioni di dollari.

Serena Williams, dopo il suo ritiro annunciato nel 2022, non è stata inserita all’interno della classifica. Venus Williams, sua sorella, invece è uscita dalla top ten, così come il Kei Nishikori.

Grazie a questi cambiamenti è stata abbassata l’età media della top ten, che è scesa a meno 25 anni di oggi, contro gli oltre 31 anni del 2022.

Tra l’altro i nuovi ingressi hanno fatto anche aumentare il numero delle tenniste donne che sono entrate nella top ten: sono passate da quattro a cinque. Questo costituisce un nuovo record: non ci sono state mai così tante donne nel corso di sedici anni di classifica. Questo traguardo è davvero importante, perché le sponsorizzazioni per le tenniste donne sono minori e meno ricche. Ma soprattutto perché continuano ad esserci delle disparità retributive nei tornei più piccoli.

Quanto hanno guadagnato i tennisti più ricchi

Nel corso degli ultimi dodici mesi i dieci tennisti più ricchi al mondo hanno accumulato una fortuna pari a 196 milioni di dollari. Siamo davanti ad un calo pari al 38% rispetto a quanto registrato nel 2022, quando avevano incassato 316 milioni di dollari. E ben lontano dai numeri record del 2020: 343 milioni di dollari (in questo caso il calo è stato pari al 43%).

I minori importi incassati fanno riferimento a Federer e Williams, che nella classifica del 2022, complessivamente riportavano un totale pari a 125 milioni di dollari. I primi otto in classifica, comunque, hanno meno di 30 anni e sono ancora all’inizio della loro carriera.

Ecco i 10 tennisti più pagati al mondo: