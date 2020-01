CheBanca! crescono consulenti e masse gestite

Prosegue la crescita di CheBanca!, la struttura del gruppo Mediobanca focalizzata sulla consulenza finanziaria. Il cda della società ha reso noto questa mattina i risultati relativi al semestrale terminato al 31 dicembre 2019. Secondo la nota della banca le masse totali sono in crescita a 26,5 mld di euro grazie a una raccolta netta di AUM/AUA per 1,4 mld di euro nel semestre, raddoppiata rispetto all’esercizio scorso. Complessivamente gli AUM/AUA raggiungono i 12 mld di euro.

La rete distributiva evidenzia una continua crescita che ora è composta da 848 professionisti e 190 punti vendita. Nel dettaglio 453 sono gestori affluent e premier (+2 nel 2° trimestre), che hanno raccolto nel 2° trimestre 0,4mld di AUM/AUA (0,3 mld in quello precedente) e 395 sono consulenti finanziari (+30 nel 2° trimestre), che hanno raccolto nel trimestre 0,4mld di AUM/AUA (0,3 mld in quello precedente).

“Il trimestre appena concluso conferma le potenzialità di crescita della banca. Siamo ai migliori livelli settoriali per crescita della rete distributiva (raddoppiata in 3 anni a 850 professionisti), per raccolta netta di risparmio (raggiungendo un totale di oltre 26 miliardi di masse della clientela) e per capacità di collocamento di mutui residenziali (per un totale di circa 10 miliardi erogati). CheBanca! è oggi un operatore riconosciuto, innovativo e profittevole. Continuiamo nel nostro impegno per migliorare giorno per giorno il rapporto con i clienti, immedesimandoci nei loro bisogni, offrendo una modalità di interazione multicanale e semplice, coniugata con un’offerta completa e conveniente” ha dichiarato l’ad GianLuca Sichel.