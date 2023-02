Chat GPT, quali soluzioni alternative esistono?

Non solo Metaverso. Il futuro di internet che sconvolgerà anche la nostra società è l’intelligenza artificiale che ad oggi prende il nome di Chat GPT. Da quando a novembre scorso OpenAI ha rilasciato il suo chatbot di successo, gli utenti hanno sperimentato per la prima volta.

Chat GPT è un sistema di chatbot che si basa direttamente un su modello di linguaggio generativo pre-addestrato. Attualmente, grazie alle varie API di OpenAI è possibile integrare Chat GPT in una qualsiasi applicazione mobile o web. Questo chatbot ha la possibilità di personalizzare la grammatica, la sintassi ed il lessico, basandosi direttamente sugli input che vengono dati dall’utente. Riesce a mettere a punto un testo di senso compiuto e completo sotto molti punti di vista e ha la possibilità di correggere i testi. Chat GPT può spiegare la fisica quantistica o scrivere una poesia a comando. Che il suo potenziale sia enorme se ne è accorta in primis Microsoft che ha lanciato il nuovo motore di ricerca Bing, integrato con Chat GPT di OpenAI. Ma Chat GPT non è l’unico chatbot di intelligenza artificiale generativa. Ecco le migliori alternative a Chat GPT nel 2023 secondo il blog invgate.com.

Le alternative a Chat GPT

In primis ChatSonic, uno strumento di intelligenza artificiale conversazionale che fornisce informazioni aggiornate e concrete con l’aiuto della rete informativa di Google. ChatSonic è sviluppato sulla base di GPT3, quindi il suo potenziale è piuttosto ampio. Mentre ChatGPT è limitato ai dati e agli input fino al 2021, ChatSonic supera questa limitazione utilizzando l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e l’apprendimento automatico per accedere a Internet e generare dati accurati sugli eventi attuali, tra cui notizie, tendenze e conversazioni.

Poi c’è Jasper, precedentemente noto come Jarvis, è tra i migliori strumenti di scrittura AI. Jasper è ideale per le aziende che generano contenuti di alta qualità in tempi brevi. Jasper Chat – un’interfaccia di chat basata su GPT 3.5 – utilizza una piattaforma ottimizzata con oltre 50 modelli per produrre contenuti per blog, social media, AIDA, PSA, ecc. A differenza di ChatGPT, che è aperto a tutti, Jasper è adatto alle aziende che si occupano di marketing, vendite, ecc. E i prezzi? Lo starter pack di Jasper Chat è gratuito, ma per sbloccare la modalità SEO, l’aumento del limite di caratteri e altre funzioni è necessario disporre dei piani Boss e Business, rispettivamente da 59 dollari e da 499 dollari al mese. Non è così economico, ma il modello offre un periodo di prova di 5 giorni per stabilire se è adatto alle vostre esigenze.

Tra gli strumenti di scrittura troviamo anche DeepL Write, un prodotto beta sviluppato da DeepL, un’azienda tedesca specializzata nella traduzione linguistica AI. Fondata nel 2017, DeepL è diventata un fornitore leader di servizi di traduzione linguistica AI. DeepL Write è un assistente di scrittura alimentato dall’intelligenza artificiale che offre funzioni avanzate per aiutare gli utenti a migliorare la qualità e l’accuratezza della scrittura. Uno dei vantaggi principali di DeepL Write è la sua capacità di parafrasare il testo in modo accurato e fluente.

Poi c’è Rytr, un assistente di scrittura dotato di intelligenza artificiale che supporta più di 40 lingue e può aiutarvi a scrivere un business plan, un’idea commerciale, a migliorare il vostro articolo di base o semplicemente a scrivere un’e-mail migliore.

Tra le alternative a Chat GPT per la traduzione di contenuti abbiamo Elsa Speaks, un’app per l’apprendimento delle lingue che utilizza l’intelligenza artificiale per insegnare a migliorare la pronuncia, il vocabolario e la grammatica. Fondata nel 2019, è stata creata da un team di esperti linguistici, specialisti tecnologici e scienziati dei dati. L’app utilizza una tecnologia di riconoscimento vocale alimentata da algoritmi di deep learning e fornisce feedback in tempo reale per aiutare gli utenti a migliorare le proprie competenze linguistiche. Le aziende possono utilizzare l’applicazione come parte dei loro programmi di sviluppo dei dipendenti per espandere la portata globale, migliorare la comunicazione con i partner internazionali e attrarre talenti diversi.

Tra le alternative a Chat GPT per la ricerca abbiamo YouChat, gestito da You.com, un’AI conversazionale che aiuta nella ricerca. Basta porre delle domande e si ricevono le risposte alle proprie richieste, nonché gli argomenti correlati e i risultati della ricerca. Grazie alla sua capacità di fornire spiegazioni approfondite e di discutere una vasta gamma di argomenti, dalle conoscenze comuni ad argomenti di nicchia come i linguaggi di programmazione e le tecnologie web, YouChat è stato creato per avere conversazioni dal tono naturale e fornire risposte precise ed esaurienti a una varietà di domande.