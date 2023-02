Il nuovo motore di ricerca Bing, integrato con Chat GPT di OpenAI, è stato lanciato con grande clamore, con oltre un milione di utenti che si sono iscritti alla lista d’attesa. Tuttavia, gli utenti hanno iniziato a segnalare errori nel sistema.

Dmitri Brereton, ricercatore indipendente nel campo dell’intelligenza artificiale, ha riscontrato diversi errori in Bing, che vanno da informazioni imprecise a informazioni completamente inventate. Questi errori sono allarmanti in quanto incidono sulla fiducia degli utenti nel motore di ricerca, il che potrebbe portare a un suo eventuale disuso e a perdite finanziarie per le società madri.

Il fatto che Bing si affidi all’intelligenza artificiale per generare risultati di ricerca ha fatto sì che il motore producesse informazioni errate. Ad esempio, Bing ha suggerito che un aspirapolvere senza fili aveva un cavo di alimentazione corto, il che non è vero. Inoltre, ha fornito informazioni imprecise su un ristorante e ha fornito dettagli errati sui dati finanziari di un’azienda. Il fatto che una persona debba ricontrollare le informazioni fornite dal motore di ricerca ne mina l’affidabilità e la fiducia degli utenti. Per diventare un attore significativo nel settore dei motori di ricerca, Bing deve migliorare l’accuratezza e l’affidabilità della sua AI.

Questi errori non sono un’esclusiva di Bing, poiché anche Bard, il motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale di Google, ha dovuto affrontare problemi simili. Google ha riconosciuto il problema e si è impegnata a migliorare l’accuratezza e l’affidabilità di Bard. Questo tipo di intelligenza artificiale è generativa, il che significa che può produrre una risposta che sembra accurata, ma che in realtà non lo è. Le aziende che si affidano all’AI generativa devono investire maggiormente nella ricerca per evitare errori e costruire la fiducia dei propri utenti.

Nonostante gli errori, Bing e Chat GPT hanno un futuro promettente. Il sistema di AI di Bing è in grado di elaborare grandi quantità di dati, rendendolo più veloce ed efficiente dei motori di ricerca tradizionali. La sua interfaccia, simile a quella di una chat, offre un’esperienza utente più interattiva. Tuttavia, questi vantaggi sono ottenibili solo se i dati generati dall’AI sono accurati.