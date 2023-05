La popolare piattaforma Chat GPT, che ha conquistato il cuore degli utenti con il suo chatbot avanzato e le sue conversazioni intelligenti, si è evoluta diventando un’applicazione per smartphone. Ma sono anche in agguato nuove truffe. Vediamo tutti i dettagli.

Chat GPT arriva sui dispositivi Apple

L’applicazione gratuita di Chat GPT è stata recentemente resa disponibile per gli utenti di iPhone e iPad negli Stati Uniti, mentre presto arriverà anche sui dispositivi Android. A differenza della versione web desktop, la versione mobile per iOS consente agli utenti di dialogare con il chatbot utilizzando la voce. OpenAI, l’azienda produttrice, ha assicurato che l’applicazione sarà priva di pubblicità e sincronizzerà la cronologia degli utenti su tutti i dispositivi.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il rollout dell’app avverrà gradualmente negli Stati Uniti e si estenderà ad altri paesi nel corso delle prossime settimane. Questa novità è attesa con entusiasmo dagli utenti che desiderano sperimentare Chat GPT in mobilità, ma ha anche sollevato alcune preoccupazioni riguardo alle possibili truffe legate a questa tecnologia. Nel corso degli ultimi mesi, sono emerse numerose app truffaldine che si spacciano per fornire l’accesso a Chat GPT, ingannando gli utenti e sottraendo loro denaro.

Attenzione alle app ingannevoli

Queste app fraudolente, definite “fleeceware”, utilizzano strategie ingannevoli per attirare gli utenti a pagare abbonamenti costosi per un servizio che in realtà è gratuito sul sito ufficiale di OpenAI. Solitamente, le truffe iniziano con un periodo di prova gratuita che richiede l’inserimento dei dati di pagamento. Al termine della prova, le app iniziano ad addebitare importi elevati e spesso nascosti, rendendo difficile o addirittura impossibile annullare l’abbonamento. I truffatori utilizzano anche tattiche come errori di battitura nel nome delle app o recensioni false per ingannare gli utenti e fidelizzarli.

Le app truffa che si spacciano per fornire l’accesso a Chat GPT sfruttano la grande popolarità e il clamore che circondano questo modello linguistico sviluppato da OpenAI, in grado di generare conversazioni realistiche su vari argomenti. Tuttavia, queste app non hanno nulla a che fare con OpenAI o Chat GPT e violano i termini di servizio dell’azienda. Gli utenti devono fare attenzione e non cadere vittima di queste truffe.

Sean Gallagher, un ricercatore senior sulle minacce di sicurezza, ha affermato che ha visto numerosi annunci di app truffaldine su piattaforme di social media, spesso con nomi simili a Chat GPT ma con errori di battitura per escludere utenti più attenti. Queste app cercano di attirare le persone che non si accorgono dell’inganno e non sono in grado di annullare l’iscrizione dopo una prova gratuita deludente. È importante evitare di scaricare qualsiasi app che affermi di offrire l’accesso a Chat GPT o servizi simili.