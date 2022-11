Cathie Wood approfitta del fallimento di FTX per comprare azioni Coinbase

Nel pieno della tempesta delle criptovalute, c’è chi ne approfitta per comprare al ribasso. È il caso di ARK Investment Management, la società di investimenti guidata dalla nota investitrice nel comparto hi-tech Cathie Wood, che ha acquistato oltre 400 mila azioni Coinbase (COIN) per un valore di 21,4 milioni di dollari, approfittando della debolezza del titolo, in caduta dopo il fallimento della rivale FTX.

La maggior parte dell’importo totale delle azioni acquistate da Cathie Wood, circa 330 mila, è stata effettuata tramite ARKK, l’ETF che investe in società hi-tech. Ulteriori 54.466 azioni Coinbase sono state aggiunte ad Ark Next Generation Internet ETF (ARKW), mentre altre 36.022 sono state riservate ad ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

Coinbase in caduta libera: -77% da inizio anno

Coinbase ha affermato questa settimana di avere un’esposizione minima verso FTX, con appena 15 milioni di dollari in depositi per facilitare le operazioni commerciali e gli scambi con i clienti. Inoltre, Coinbase ha affermato di non avere alcuna esposizione al token FTT di FTX – che martedì è crollato di circa l’80% – e nessuna esposizione alla società sorella di FTX, Alameda Research.

“Sebbene COIN abbia un’esposizione minima a FTX, prima che ci siano prove sufficienti che il rischio di contagio sia contenuto, la pressione sui prezzi delle criptovalute probabilmente peserà su Coinbase”, ha detto Owen Lau, analista di Oppenheimer, spiegando che l’azienda ha abbassato il suo obiettivo di prezzo a $ 89 da $ 107. Nell’ultima settimana, le azioni di Coinbase hanno segnato un calo del 4%, che porta a -77% il saldo negativo da inizio anno.